Streda 19.11.2025
|Denník - Správy
19. novembra 2025
Vianoce majú božskú chuť: Smola a Hrušky predstavujú nový vianočný singel (video)
Skupina Smola a Hrušky prichádza s novým vianočným singlom Vianoce majú božskú chuť, na ktorom hosťuje speváčka Martina Kreibich a mladí talentovaní speváci zo ZUŠ Spišská Nová Ves pod vedením Michaely Formelovej.
Ako predzvesť nového vianočného albumu ohlasuje kapela aktuálne vydanie vianočného EP Na Vianoce patríme k sebe, na ktorom si fanúšikovia okrem novinky vypočujú aj skladby Na Vianoce patríme k sebe, Vianočný hlas či Vianočný darček.
Srí Lanka a spolupráca s Martinou Kreibich
„Skladba Vianoce majú božskú chuť vznikla v apríli tohto roku, keď som bol na Srí Lanke. Po dvoch týždňoch intenzívneho učenia sa surfovať som si zranil koleno. Nemohol som nikam chodiť, tak som si na terase zriadil provizórne štúdio. V tom čase tam oslavovali Sinhala & Tamil New Year – veľký rodinný sviatok, ktorý je pre nich niečo ako naše Vianoce. Atmosféra osláv v kombinácii s núteným spomalením ma úplne prepla do vianočného módu. Najskôr vznikla jedna skladba, a keď som sa rozbehol, spomenul som si na vianočné texty aj od iných autorov. Text Martina Chudíka som spracoval ako prvý a behom pár dní bolo demo nahraté. Okrem tejto novinky vznikli na Srí Lanke aj ďalšie nové piesne, ktoré sa objavia na našom pripravovanom vianočnom albume.“ uvádza spevák a skladateľ Spoko.
Speváčka Martina Kreibich opisuje spoluprácu slovami: „Nečakala som toto oslovenie, no skladba s božským názvom, výborným textom a chytľavou melódiou ma okamžite zaujala. Aj keď sme z rôznych hudobných bublín a scén, tak táto spolupráca sa veľmi vydarila a mám z nej úprimnú radosť. Od premiéry klipu dostávam len samé pozitívne reakcie a skladba už teraz ľuďom prináša krásnu vianočnú náladu. Nahrávanie klipu som si taktiež užila a oceňujem profesionálny prístup celého tímu. Verím, že táto naša spoločná vianočná pesnička bude poslucháčov sprevádzať počas najkrajších sviatkov dlhé roky.“
Videoklip a koncertná premiéra v Spišskom divadle
Videoklip ku skladbe Vianoce majú božskú chuť sa nakrúcal v malebnom prostredí Kaštieľa Smižany a v štýlovom apartmánovom dome v Spišských Tomášovciach. O vizuál sa postarala ostrieľaná kameramanská dvojica Pavol Varga a Kamil Puobiš.Novinka zaznie v premiére na špeciálnom vianočnom koncerte v Spišskom divadle v sobotu 27. 12. 2025 o 19:00 v Spišskej Novej Vsi.
