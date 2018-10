Fotografická súťaž Moje Nízke Beskydy ponúka priestor mladým

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bardejov/Gorlice 23. októbra (TASR) - Už ôsmy ročník poľsko-slovenskej fotografickej súťaže Moje Nízke Beskydy ponúka priestor mladým fotografom do 20 rokov. Vybrať si môžu z dvoch tematických kategórií, ľudia a kultúra a príroda a architektúra.," informovala Daniela Čisaríková z Kultúrneho a turistického centra a Poľsko-slovenského domu v Bardejove, ktoré súťaž pripravujú spolu s Gorlickým centrom kultúry a Poľsko-slovenským domom Dušana Jurkoviča a Mestským úradom v Gorliciach.Každý účastník môže prihlásiť do súťaže maximálne päť fotografií. Môžu byť vyhotovené vo farebnej, čiernobielej alebo tzv. sépiovej verzii na fotografickom papieri vo formáte minimálne 20 x 30 centimetrov. Tiež musia byť zapísané alebo naskenované v čo najväčšom rozlíšení v elektronickej podobe na CD nosiči. "," uvádza sa v propozíciách. Súťaž realizujú v dvoch vekových kategóriách, do 12 a do 20 rokov. Nesmú sa do nej prihlásiť fotografie už skôr ocenené v iných súťažiach.Termín uzávierky pre prijímanie prác je 16. novembra o 15.00 h. Fotografie je potrebné doručiť priamo alebo poštou na adresu Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča, Rynek 1, 38-300 Gorlice, Poľsko s heslom 8. ročník Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže Moje Nízke Beskydy. O víťazoch rozhodne organizátormi vybraná porota. Slávnostné vyhlásenie výsledkov spolu s odovzdaním cien vrátane výstavy vybraných prác sa bude konať na poľskej strane vo vyššie spomínanej kultúrnej inštitúcii v decembri tohto roka.