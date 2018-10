Nezamestnanosť vo Fínsku klesla v septembri na takmer 7-ročné minimum

Prístav v Helsinkách, ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 23. októbra (TASR) - Nezamestnanosť vo Fínsku klesla minulý mesiac bližšie k 6-percentnej hranici, čím sa dostala na najnižšiu úroveň za takmer sedem rokov. Informoval o tom v utorok fínsky štatistický úrad, ktorý zverejnil predbežné údaje.Miera nezamestnanosti dosiahla v septembri 6,3 %, v auguste to bolo 6,8 %. To je najnižšia nezamestnanosť vo Fínsku od novembra 2011, keď dosiahla 6,2 %.Miera nezamestnanosti mladých ľudí, teda vo vekovej kategórii 15 až 24 rokov, dosiahla 14,2 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 2,8 percentuálneho bodu.