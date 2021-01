Fotografiu Slováka ocenili v NASA – tentokrát pochádza z opačného konca planéty

Nie tou toľko spomínanou v médiach. Za tou “skutočnou” – Slnečnou, ktorú pozorujeme už po celé generácie. Za expedíciou až do Chile stojí obrovské sklamanie, no i nesmierny úspech v podobe Astronomickej snímky dňa NASA.

Dňa 25.01.2021 americký Národný úrad pre letectvo a vesmír NASA vybral za snímku dňa fotografiu slovenského astrofotografa Tomáša Slovinského. Aké je to vydať sa na opačný koniec sveta za úkazom, aké obrovské sklamanie zažili, no i to, aké nezabudnuteľné chvíle majú za sebou a ako vznikala fotografia?

Expedícia dopadla úspešno-neúspešne. Zatiaľ čo sa v celom svete spomínala korona v súvislosti s vírusom covid 19, my sme sa už niekoľko mesiacov vopred pripravovali pozorovať a vyfotografovať Slnečnú korónu, ktorá ľuďom roky vyčaruje na tvári slzy a zmätok, no v presne opačnom význame, na aký sme pri tomto slove zvyknutí. Napriek obrovskému úsiliu, niekoľko-dňovému cestovaniu a snahe vybaviť si špeciálne povolenie vstupu do Argentíny sme uviazli v Chile, kde oblačnosť znemožňovala vidieť tento unikátny jav. Delilo nás povestných 100km naprieč Andami medzi Chile a Argentínou, kde bolo takmer úplne dokonalé počasie. Viete si asi predstaviť tú atmosféru celej výpravy, ktorú by som prirovnal k chvíľam na pohrebe. Hoci sa na vyše 2 minúty deň ponoril do úplnej tmy, Slnko sa cez oblaky ukázalo až po úplnej fáze zatmenia. Delili nás skutočne iba minúty od famózneho úkazu… Opäť ďalší dôkaz, že nad prírodou nevyhráme.

V ten deň padlo dohromady asi najmenej slov od všetkých členov expedície. Viete ako to chodí. Už nezmeníte nič, no viete, že musíte veľmi rýchlo “vytriezveť” a pokračovať ďalej. A to sa nám skutočne podarilo.

Hneď na druhý deň sme sa rozhodli užiť si to, čo nám niekoľkodňová snaha dostať sa za zatmením spod oblakov neumožnila. Okrem návštevy znamenite krásnych prírodných klenotov sme sa po zotmení vydali loviť tie nočné. V tú noc nás nezastavilo ani vážne upozornenie zo strany domácich, ktorí sa nás snažili presvedčiť, že vydať sa pod sopku v noci nieje dobrý nápad. V okolí sa totiž nachádzajú pumy a s nimi sa vraj veľmi vyjednávať nedá

Naše kroky smerovali k jednej z najaktívnejších sopiek v Slnečnej sústave – Villarrica. Dokonalé podmienky, ktoré sme v tú noc mali bolo len ťažké nezachytiť. Nádherná južná obloha, ktorá sa nad sopkou rozprestierala dala naším očiam skutočne “zabrať”.

Po návrate domov sme ešte netušili, že nakoniec dve naše snímky budú opäť v NASA. Ako prvému sa to podarilo Petrovi Horálkovi z Fyzikálneho ústavu v Opave, ktorý v spolupráci s členom expedície Josefom Kujalom z Astronomickej spoločnosti Hradec Králové zhotovil úchvatnú detailnú fotografiu Južného kríža a Magellanových mračien – súputníckych galaxií Mliečnej cesty. Fotografia bola uverejnená ako APOD na Nový rok – 01.01.2021. O niekoľko dní neskôr NASA opäť uverejnila fotografiu APOD, tentokrát od slovenského astrofotografa a popularizátora astronómie Tomáša Slovinského, ktorá vznikla v Chile v rovnakú noc. Zachytáva aktivitu sopky Villarrica, najznámejšie južné súhvezdie Južný Kríž, temnú hmlovinu Uhoľné vrece, či hviezdnu “pôrodnicu” Carinu, ktorá sa na snímke týči v ľavom hornom rohu a svojím ružovým sfarbením pôsobí ako skutočný klenot.

Foto: Tomáš Slovinský