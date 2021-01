Fúzie Z. Mikulcovej predstavujú ďalšie spojenie v skladbe Zítra ráno

Speváčka a skladateľka Zuzana Mikulcová predstavuje novú skladbu Zítra ráno, ktorá vznikla v spolupráci s českou klaviristkou, speváčkou a skladateľkou Barborou Mochowou. Po skladbe Kráľovstvo s Danom Bártom je ďalšou z medzinárodného audiovizuálneho projektu Fúzie. Tak ako pri všetkých skladbách vznikla zvuková podoba skladby zároveň s obrazovou. Videoklip z nahrávania s producentom a hudobníkom Andrejom Hruškom nakrútil Dominik Janovský. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.





„Túto fúziu sme nahrávali a nakrúcali ešte v septembri. Trochu sa nám to skomplikovalo pre lokalitu, ktorú sme museli na poslednú chvíľu zmeniť, ale nakoniec to dopadlo dobre a bez chorôb. Barboru poznám z Pražského konzervatória, kde sme spolu študovali. Preto sme pôvodne chceli spoločnú skladbu nahrať práve tam, ale keďže bola škola dlhodobo zatvorená, museli sme narýchlo hľadať vhodnú alternatívu. Nakoniec sme to nahrali v jednej z odľahlých štvrtí Prahy, ale tam sme zasa museli počkať do večera, kým odstavia miestne kolotoče, aby sa nám ten ruch nedostal do nahrávky. Potiahli sme to až do polnoci, ale to vymrznutie stálo za to,” uviedla Mikulcová a dodala: „Báru sme oslovili preto, lebo som ju vždy vnímala ako veľmi talentovanú hudobníčku. Ona však spieva prevažne v angličtine a my sme chceli mať tú skladbu v češtine. Chvíľu sme premýšľali, kto by mohol napísať český text a padlo meno Jakub König z kapely Zvíře jménem podzim. S Jakubom je skvelá spolupráca, je veľmi vnímavý a dobre sa s ním komunikuje a vo fúziách s ním chceme spolupracovať aj naďalej.”„Zuzkin nápad s fúziami sa mi hneď zapáčil. Myslím si, že je to krásne aj osviežujúce, keď sa spoja rôzne svety a speváci. So Zuzkou sme sa kedysi stretávali v škole, ale naozaj sme sa spoznali vlastne až teraz. Bol to zážitok spievať a nahrávať so Zuzkou a Andrejom uprostred hlbokej noci vonku na ulici,“ povedala o spolupráci Mochowa.Projekt Fúzie je audiovizuálna umelecká reflexia na súčasnú spoločenskú situáciu v otázkach národnostných menšín a narastajúceho extrémizmu a rasizmu. Hudbou ako najuniverzálnejším dorozumievacím jazykom chce búrať pomyselné hranice a spájaním a spoluprácou umelcov vytvoriť nielen hudobnú, ale i ľudskú a spoločenskú fúziu rôznych kultúr a jazykov.