Fotovoltika na budovách, kde by ste ju nečakali

Ako na to?

Zelené riešenie pomáhajú

24.11.2022 (Webnoviny.sk) -Základná škola v Hamuliakove je jednou z prvých škôl na západnom Slovensku, ktorá si vyrába vlastnú elektrinu. Na výrobu elektriny v Hamuliakove využívajú fotovoltické panely, ktoré škola získala vďaka pilotnému programu, a to úplne zadarmo.Dnes všetci hľadáme spôsoby a riešenia ako ušetriť a znížiť si naše náklady. Niekomu stačí optimalizovať, iní musia investovať a preto hľadajú tie správne riešenie. Jedno z riešení ako dosiahnuť úsporu na energiách je fotovoltika . Výroba vlastnej energie pokrývajúca časť spotreby je jedným z najefektívnejších spôsobov nielen v súčasnej náročnej dobe, ale aj do budúcnosti."Fotovoltiku určite považujem za riešenie budúcnosti, ktoré môže prispieť k prekonaniu nielen energetickej, ale aj environmentálnej krízy. Aktuálne zaznamenávame obrovský záujem o fotovoltické riešenia. Je to pochopiteľné, pretože vzhľadom na geopolitickú situáciu a rekordné zdražovanie komodít, ide o čoraz výhodnejšiu investíciu. Na druhej strane samotní zákazníci vnímajú aj potrebu podporovať riešenia, ktoré prispievajú k väčšej udržateľnosti našich prírodných zdrojov, " uviedol Juraj Krajcár, člen predstavenstva ZSE.Návratnosť fotovoltických zariadení sa dnes pohybuje v rozmedzí od 6 do 12 rokov, pričom so stúpajúcou cenou komodít sa skracuje. Reálna úspora závisí od toho, koľko z vyrobenej elektriny dokáže zákazník okamžite využiť na vlastnú spotrebu. Čím je podiel vlastnej spotreby vyšší, tým je vyššia úspora. Ak domácnosť dokáže 50 % a viac vyrobenej elektriny priamo spotrebovať, investícia sa vráti do 7 až 8 rokov pri dnešných cenách elektriny. Percento úspory samozrejme závisí aj od zvoleného technického riešenia.Základná škola v Hamuliakove sa nachádza vo viacerých objektoch. Spotreba elektrickej energie v budove, na ktorej sú fotovoltické panely umiestnené, je približne 7 MWh. Odhadovaná priama úspora elektrickej energie na tomto objekte je takmer 35 %. Nespotrebovanú elektrickú energiu od nich ZSE vykúpi za cenu dohodnutú vo výkupnom kontrakte, čím škola získa dodatočné finančné prostriedky."S nadšením sme privítali príležitosť stať sa súčasťou pilotného programu Slnečné strechy a plne tak využívať fotovoltiku na streche našej školy. Máme tak možnosť aktívne sa zapojiť do ochrany životného prostredia. So ZSE spolupracujeme už dlhšie, svojimi aktivitami spoločnosť pomáha školám nielen chrániť životné prostredie, ale ho aj zveľaďovať. Pomáhajú tak školám nielen finančne a aplikačne, ale aj motivačne, " uviedla Mgr. Alena Maschkanová, riaditeľka Základnej školy v Hamuliakove.Záujem o tzv. "zelené riešenia" už niekoľko rokov narastá. Dokazuje to okrem vysokého záujmu o fotovoltiku aj záujem o produkt Zelená elektrina od ZSE, ktorý od svojho uvedenia na trh pred dvoma rokmi využíva viac ako. Zelená elektrina je vyrobená 100 % z obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda a jej využívaním sa výrazne prispieva k rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku i v rámci celej Európskej únie. Zákazník si v rámci využívania produktu môže vybrať zelenú elektrinu podľa typu obnoviteľného zdroja, ktorý ju vyrobí alebo podľa pôvodu (či bola vyrobená priamo na Slovensku alebo v Európe).V rámci pilotnej fázy programu Slnečné strechy je aktuálne nainštalovanýchna školách a zariadeniach sociálnych služieb v rámci západného Slovenska. Program je určený pre inštitúcie len v rámci západného Slovenska, bez rozdielu krajov, čo potvrdzuje aj pilot na ZŠ Hamuliakovo z Bratislavského kraja, kde častokrát nie je možné získať rôzne dotácie.Grantový program Slnečné strechy má aktuálne otvorenú výzvu do konca mesiaca november, dokedy sa môžu hlásiť ďalší záujemcovia o získanie fotovoltiky pre svoju inštitúciu. Zoznam úspešných a podporených subjektov bude známy v januári 2023. Následne bude prebiehať inštalácia, čím sa rozšíri počet inštitúcií, ktoré si vďaka fotovoltike budú môcť znížiť náklady na svoju prevádzku.Spoločnosť ZSE si uvedomuje, že rozvoj obnoviteľných zdrojov je dlhodobá aktivita a preto je pripravená v tomto programe pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.Informačný servis