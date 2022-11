Vianoce plné rozmanitých chutí

Pre zberateľov aj milovníkov špeciálov

Návrat obľúbeného špeciálu

Ako čerstvo načapované

"Sedemtrojka" s exkluzívnym pivným pohárom

Kráľovský klenot z Krušovíc

Skvelá chuť bez alkoholu

Prémiová chuť

Svieža ovocná chuť aj počas zimných dní

Pre milovníkov silvestrovskej zábavy

24.11.2022 (Webnoviny.sk) -Záver roka je o výnimočných chvíľach, kedy si chceme dopriať niečo špeciálne. Potešte každého skutočného pivného fajnšmekra špeciálnymi pivnými edíciami od značky Zlatý Bažant alebo si vychutnajte oddych po bohatom obede so sviežim radlerom bez kvapky alkoholu. HEINEKEN Slovensko svojou ponukou ulahodí skutočne každému.Obľúbená slovenská značka Zlatý Bažant si pripravila rovno niekoľko vianočných prekvapení. Poteší každého, kto si rád vychutná pivné špeciály, no zároveň myslela aj na pivných nadšencov, v ktorých zbierke nechýbajú originálne pivné poháre a krígle. Tieto špeciálne balenia sú zároveň vhodné ako darček či milé prekvapenie pre kolegu. Pivo Zlatý Bažant jednoducho patrí k našim Vianociam!– sa vracia na pulty obchodov po štyroch rokoch. Opäť si vás podmaní svojou charakteristickou sýtou, takmer čiernou farbou a hustou zamatovou penou. Už po prvom dúšku zaujme výraznou korenistou arómou, primeranou horkosťou a plnou chuťou sladu s jemnými tónmi sladkej chuti, umocnenou hurbanovským medom. Jedinečný zážitok pre každého pivára je výsledkom dodržiavania tradičných receptúr, správnych postupov, starostlivého výberu štyroch druhov výnimočného sladu a vysokého majstrovstva varenia.je dostupný v špeciálnom multibalení (4x0,33l nevratná fľaša) a tiež v čapovanej verzii vo vybraných podnikoch.Slovenský ležiakprináša na Vianoce jedinečný darček – unikátny, z ktorého si "73-ku" užijete ako práve čerstvo načapovanú. V multibalení s darčekom nájdete sedem vratných 0,5 l fliaš lahodného piva Zlatý Bažant ´73 a exkluzívny nový Bažant krígeľ. Darčekové balenie poteší každého pivného nadšenca, ktorý si rád vychutnáva pivo v pohodlí domova.Obľúbená "73-ka" si tento rok pripravila hneď niekoľko vianočných prekvapení. Okrem balenia s originálnom krígľom, môžete exkluzívne v obchodnej sieti Tesco nájsť aj špeciálnu edíciu tohto ležiaka s elegantným pohárom na stopke. V balení sa nachádza 7x330 ml fliaš. Poponáhľajte sa, nakoľko ide o limitovanú edíciu, špeciálny pohár so zlatým logom je k dispozícii len do vypredania zásob.Obľúbené množstevné balenie s pivným pohárom opäť prináša aj. V kráľovskom balení sa nachádza 5x0,5l fľaša Krušovice 12% a pivný pohár ako darček. Vychutnajte si skutočný kráľovský klenot v podobe excelentného ležiaka českého typu, ktorý sa vyznačuje horkosťou, plnou sladovou chuťou i vôňou a sýtou zlatou farbou. Kto má rád horké pivá, je pre neho Kráľovská 12-tka priam stvorená.Ponuka od HEINEKEN Slovensko nezabúda ani konzumentov, ktorí si chcú vychutnať skvelú chuť piva a radlerov bez kvapky alkoholu. Produkty s nulovým obsahom alkoholu sú vhodné nielen pre šoférov, ale tiež pre akékoľvek domáce chvíle počas sviatočných dní.je určený pre všetky milovníčky a všetkých milovníkov prémiového piva, ktorí si z rôznych dôvodov nemôžu alebo nechcú vychutnať jeho alkoholický variant. Ide o osviežujúci nealkoholický ležiak varený podľa unikátnej receptúry, ktorá mu dodáva typickú vyváženú chuť. Heineken® 0.0 je skvelou voľbou k bohatej sviatočnej večeri alebo k posedeniam s priateľmi.Ak uprednostňujete sviežu ovocnú chuť, taktiež si prídete na svoje. Na vašom stole by rozhodne nemali chýbať osviežujúce radlery Zlatý Bažant 0,0% s nulovým obsahom alkoholu. Sú 100% prírodné, bez konzervantov a bez umelých farbív. Dlhodobo najobľúbenejšia príchuť –– skvelo osvieži a zaženie smäd v každej chvíli. Alebo vyskúšajte tohtoročné novinkyčiV oboch je obsah cukru znížený až o 30 %, čo z neho robí ideálneho partnera na bežné popíjanie bez výčitiek, rovnako si na ňom pochutnajú aj ľudia s aktívnym životným štýlom.Keď sa povie, azda každému z nás sa v myšlienkach vybaví "párty nápoj". Desperados je spojením osviežujúceho piva s tequilou, ktorý roztancuje chuťové poháriky a do vášho večera prileje neočakávané zážitky. Desperados si môžete vychutnať v jeho originálnej verzii, ktorá spája chuť piva a tequily. Ak však radi skúšate niečo nové, potom siahnite po novom ochutenom variante, ktoré vyniká kombináciou chutí limeta – kaktus.Vianoce budú mať aj tento rok skutočne špeciálnu príchuť!Informačný servis