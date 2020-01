Fourcade ovládol rýchlostné preteky v Oberhofe, Otčenáš a Šíma na strelnici dvakrát netrafili

Využil absenciu nórskeho rivala

Bartko minul až päť terčov



Svetový pohár 2019/2020 v biatlone - 4. kolo



Oberhof (Nem.)



Rýchlostné preteky mužov na 10 km: 1. Martin Fourcade 25:27,2 min (0), 2. Emilien Jacquelin (obaja Fr.) +25,5 s (1), 3. Johannes Kühn (Nem.) +33 s (1), 4. Matvej Jelisejev +41,1 (0), 5. Alexander Loginov (obaja Rus.) +47,8 (1), 6. Simon Desthieux (Fr.) +49,8 (1), ... 72. Michal Šíma +3:23,8 min (2), 77. Martin Otčenáš +3:32,3 (2), 107. Tomáš Hasilla +5:11,5 (4), 108. Šimon Bartko (všetci SR) +5:17,9 (5)



10.1.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzsky biatlonista Martin Fourcade sa stal víťazom piatkových rýchlostných pretekov na 10 km v nemeckom Oberhofe, ktoré boli súčasťou 4. kola Svetového pohára. Ako jeden z mála pretekárov neurobil na strelnici chybu a triumfoval s náskokom 25,5 s pred krajanom Emilienom Jacquelinom. Tretí skončil Nemec Johannes Kühn so stratou rovných 33 s.Fourcade dokonale využil absenciu svojho nórskeho rivala Johannesa Thingnesa Böa , ktorý v Oberhofe absentuje pre otcovské povinnosti.Tridsaťjedenročný Francúz si pripísal iba druhé víťazstvo v aktuálnej sezóne a v celkovom hodnotení Svetového pohára poskočil na tretiu pozíciu. Od spomínaného Johannesa Thingnesa Böa ho delí 47 bodov, na druhého Nóra Tarjeiho Böa stráca iba tri body.V piatok nechýbali na štarte ani štyria slovenskí reprezentanti, no žiaden z nich sa neprebojoval na bodované priečky. Najlepší výsledok dosiahol Michal Šíma , ktorý sa s dvoma streleckými nepresnosťami zaradil na 72. pozíciu. Martin Otčenáš rovnako s dvoma zaváhaniami obsadil 77. priečku. Tomáša Hasillu klasifikovali so štyrmi chybami na 107. mieste, ešte o jeden stupienok horší bol Šimon Bartko , ktorý minul až päť terčov.Program Svetového pohára v biatlone pokračuje v Oberhofe aj cez víkend. V sobotu dostanú priestor ženské a mužské štafety, v nedeľu sa uskutočnia preteky s hromadným štartom medzi mužmi aj ženami.