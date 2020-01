Lobotka je blízko prestupu do SSC Neapol, „partenopei“ a Celta Vigo sa dohodli na odstupnom

Odstupné 20 miliónov eur

Do Viga prišiel z FC Nordsjaelland

10.1.2020 (Webnoviny.sk) - Taliansky futbalový vicešampión SSC Neapol sa so španielskou Celtou Vigo dohodol na podmienkach prestupu slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku Ako uviedol web televíznej stanice Sky Sport Italia, 25-ročný rodák z Trenčína má v sobotu pricestovať do Neapola, aby absolvoval lekársku prehliadku ako obligátnu náležitosť potrebnú k spečateniu transferu.Podľa uvedeného zdroja sa kluby dohodli na odstupnom vo výške 20 miliónov eur a bonusoch v podobe ďalších štyroch miliónov. Lobotka by mal v Neapole podpísať 5-ročný kontrakt so sezónnou gážou 1,8 milióna eur.Lobotka prišiel do galícijského tímu pred začiatkom sezóny 2017/2018 z dánskeho FC Nordsjaelland. Predtým hrával za AS Trenčín , sezónu 2013/2014 strávil na hosťovaní v B-mužstve holandského Ajaxu Amsterdam Pod Vezuvom zanechal výraznú stopu ďalší Slovák a kapitán reprezentácie Marek Hamšík , ktorý vlani vo februári po takmer 12 rokoch prestúpil do ďalekej Číny.