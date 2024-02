Fox News mi dnes pripomína Rudé právo, hovorí profesor Klvaňa. Jej exmoderátor urobil rozhovor s Putinom (video)

Teraz je to čistá propaganda

Splnené želania publika

Relácie Okno do sveta si môžete vypočuť aj na >>> Spotify

9.2.2024 (SITA.sk) - Americká televízna stanica Fox News bola pred približne 15 rokmi dobrý konzervatívny televízny kanál, no dnes sa už nedá povedať, že by mala niečo spoločné so žurnalistikou.V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk to uviedol Tomáš Klvaňa , ktorý je profesorom na University of New York in Prague.Práve televízia Fox News sa v uplynulých dňoch nepriamo zviditeľnila, keď vyšlo najavo, že jej bývalý moderátor Tucker Carl son urobil rozhovor s ruským vodcom Vladimirom Putinom Spomenutý Carlson bol v rokoch 2016 až 2023 moderátorom relácie „Tucker Carlson Tonight“ na Fox News, ale minulý rok v apríli bol prepustený bez oficiálneho vysvetlenia od svojho zamestnávateľa. Americká spravodajská televízia CNN poznamenala, že „Carlson bol na kanáli hlavným propagátorom konšpiračných teórií a radikálnej rétoriky".„Bol to dobrý konzervatívny televízny kanál. Bola to asi protiváha k tým viac stredovým alebo liberálnejším. Dnes už Fox News nie je žurnalistika. To je teraz čistá propaganda, to sú klamstvá... Koniec-koncov museli zaplatiť odškodné vo výške takmer 800 miliónov dolárov firme, o ktorej klamali, že ukradla voľby. Bohužiaľ, hromada ľudí je v tom naložená dlhé hodiny cez deň. Nesledujú nič iné a potom skrátka veria nezmyslom," povedal Klvaňa.Podľa neho také niečo v Amerike v 90. rokoch neexistovalo. Mediálny priestor bol omnoho kultivovanejší, pričom ľudia mohli sledovať rôzne diskusné relácie, v ktorých zazneli názory viacerých strán. Žiarivým príkladom obratu k horšiemu je i samotná televízia Fox News.„Dnes som dočítal knižku od Briana Steltera o Fox News. On mal k dispozícii všetky SMS-ky a e-maily tých ľudí z Fox News, vrátane tých najväčších hviezd, ako je Tucker Carlson. Z nich úplne jednoznačne vyplýva, že nikto z týchto ľudí neveril Trumpovým nezmyslom. Oni dobre vedeli, kde je pravda, ale napriek tomu klamali. Pretože ich publikum si to želalo," dodal Klvaňa.Televízie šíriace nepravdivé správy podľa neho vedia, čo púšťajú do éteru, no zvyšuje im to sledovanosť a peniaze.„Vo svojom žargóne tomu hovoria: 'Musíme rešpektovať naše publikum, oni od nás chcú, aby sme klamali, tak im budeme klamať, pretože keď prestaneme, tak nás nebudú sledovať a budú pozerať konkurenciu alebo ďalšie takéto kanály.' To je strašná situácia, ale dnes tomu nemôžeme hovoriť žurnalistika. Do nejakých amerických novín som napísal taký komentár o tom, že Fox News mi dnes pripomína Rudé právo v 80. rokoch a nemyslel som to ani trošku ako metaforu. Tie mechanizmy, lži, ktoré tam dnes človek vidí, to vytrhávanie z kontextu, to je ako cez kopirák od Kojzara alebo ďalších hviezd Rudého práva," skonštatoval Tomáš Klvaňa.