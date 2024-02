Slovensko hlasovalo proti migračnému paktu EÚ, podľa Šutaja Eštoka sa treba pripraviť na následky

Rôzne kompenzácie

Migrant už neodíde zo Slovenska

Nebolo možné využiť veto

9.2.2024 (SITA.sk) - Členské štáty Európskej únie vo štvrtok 8. februára v Bruseli hlasovali o takzvanom „pakte migračnej solidarity", pričom Slovensko, Maďarsko a Poľsko hlasovali proti.Ako ďalej uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ), spomenuté štáty boli prehlasované a schválené boli tri varianty solidarity v rámci paktu. Slovensko však podľa ministra ani s jedným z nich nesúhlasí.Prvým je podľa Šutaja Eštoka prijatie 285 migrantov ročne. „V prípade odmietnutia to budeme musieť kompenzovať vo výške 20-tisíc eur za jedného z migrantov, čo predstavuje celkovú sumu 5,7 milióna eur," zdôraznil minister.V prípade nesúhlasu bude podľa neho možnosť uloženia pokuty alebo inej formy kompenzácie, napríklad formou poskytnutia techniky alebo odborníkov, s čím podľa ministra SR tiež nesúhlasí.„Výber možnosti kompenzácie je totiž úzky a privítali by sme širšie možnosti ako napríklad vo forme humanitárnej pomoci, či pomoci na mieste, kde tá migrácia vzniká - takzvaná pomoc tretím krajinám," skonštatoval Šutaj Eštok.Poslednou možnosťou, s ktorou Slovensko podľa Šuraja Eštoka rovnako nesúhlasí, je pomoc iným štátom so zvládaním azylových procesov.„Azylové procesy a azylové konania sa presunú na pôdu Slovenska, čo bude znamenať v podstate, že takýto migrant už nikdy zo Slovenska neodíde," vyhlásil minister vnútra.Pakt bol podľa neho odhlasovaný veľvyslancami členských štátov pri EÚ kvalifikovanou väčšinou, pričom nebolo možné využiť právo veta. Následne o ňom bude hlasovať Európsky parlament a potom premiéri členských štátov na samite. Tam podľa ministra rovnako neplatí právo veta.„Ak sa politická situácia nezmení, tak tento pakt o takzvanej migračnej solidarite bude schválený a bude to pre Slovensko mať následky, na ktoré sa budeme musieť pripraviť," dodal Šutaj Eštok.