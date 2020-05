Foxconn v Nitre už pracuje na dve zmeny, firma požiadala o štátnu pomoc

Prepúšťanie neplánujú

Zamestnancom rozdávajú ochranné rúška

19.5.2020 (Webnoviny.sk) - Foxconn Slovakia po dočasnej odstávke upravuje rozsah výroby podľa aktuálneho dopytu a vzhľadom na mierne oživenie od 18. mája rozšíril produkciu z jednej na dve zmeny.Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol hovorca spoločnosti Peter Krč, nitrianska fabrika vyrába produkty určené na trhy celej Európy, takže ďalší vývoj bude závisieť od toho, ako budú jednotlivé krajiny uvoľňovať reštrikčné opatrenia a ako ekonomicky zvládnu následky pandémie. Firma už pritom úspešne požiadala o štátnu pomoc za marec, žiadosť za apríl je predmetom príprav.Jeden z najvýznamnejších producentov elektroniky na Slovensku neplánuje v Nitre prepúšťanie. "Naša spoločnosť kvôli pandémii koronavírusu neprepustila žiadneho zamestnanca a ani to neplánuje aj napriek skutočnosti, že sme sa nemohli vyhnúť neočakávaným dodatočným nákladom. Vzhľadom na aktuálne informácie sme presvedčení, že po období mimoriadnej situácie budeme mať pre všetkých našich zamestnancov dostatočné uplatnenie, a preto aplikujeme príslušné opatrenia na udržanie zamestnancov," skonštatoval Krč. Aktuálne v závode pracuje do 1 500 zamestnancov.Foxconn Slovakia v súvislosti s globálnou pandémiou ochorenia COVID-19 pozastavil výrobu 23. marca, obnovil ju 14. apríla 2020. Aj v súčastnosti podľa Krča závod stále funguje v prísnom hygienickom režime s množstvom preventívnych opatrení na ochranu zdravia, počnúc meraním teploty všetkých zamestnancov i dodávateľov, cez dezinfekciu priestorov, dodržiavanie bezpečných odstupov až po bezkontaktný príjem materiálu. "Všetkým zamestnancom pravidelne rozdávame ochranné rúška, ktorých nosenie je povinné v celom areáli," dodal.Spoločnosť Foxconn Slovakia je na slovenskom trhu od júla 2010, jej začiatok však siaha až do 90. rokov, keď spoločnosť Sony Slovakia začala svoju výrobu v Trnave. Zameriava sa hlavne na výrobu LCD a OLED televízorov.