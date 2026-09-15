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 24hod.sk    Kultúra

15. septembra 2026

FPU zadržiava peniaze pre festival [fjúžn], Nadácia Milana Šimečku podniká právne kroky


Tagy: Festival fjúžn FPU Fond na podporu umenia Ministerka kultúry SR Nadácia Milana Šimečku

Organizácia tvrdí, že riadne prešla finančnou kontrolou a splnila všetky zákonné aj zmluvné záväzky. Fond na podporu umenia (FPU) zadržiava zazmluvnené ...



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fpu2 15.9.2026 (SITA.sk) - Organizácia tvrdí, že riadne prešla finančnou kontrolou a splnila všetky zákonné aj zmluvné záväzky.


Fond na podporu umenia (FPU) zadržiava zazmluvnené financie pre Nadáciu Milana Šimečku na Festival [fjúžn], informuje nadácia. FPU údajne odmieta podpísať a zverejniť dodatok k platnej zmluve s nadáciou. Organizácia tvrdí, že riadne prešla finančnou kontrolou a splnila všetky zákonné aj zmluvné záväzky.

Okamžitá intervencia


Po vypršaní termínu na nápravu nadácia pristupuje k právnym krokom na ochranu svojich práv a náhradu škody. Štatutárka nadácie zároveň odoslala otvorený list ministerke kultúry Martine Šimkovičovej so žiadosťou o okamžitú intervenciu.

„Na základe podrobnej právnej analýzy neexistujú žiadne vecné, právne ani procesné prekážky, ktoré by fondu bránili v podpise a zverejnení dodatku. Tento stav preto nemožno vnímať ako bežné administratívne zdržanie, ale ako hrubú svojvôľu a cielený zásah do chodu organizácie. Keďže Fond ignoroval všetky naše pokusy o nápravu v stanovenom termíne, poverili sme právnych zástupcov podniknutím všetkých dostupných právnych prostriedkov na ochranu našich práv vrátane uplatnenia nároku na náhradu vzniknutých finančných škôd,“ uvádza štatutárka nadácie Veronika Fishbone Vlčková.

Nadácia tvrdí, že si všetky povinnosti vyplývajúce z trojročnej zmluvy splnila riadne, včas a v plnom rozsahu. Túto skutočnosť oficiálne potvrdil samotný Fond na podporu umenia Správou z administratívnej finančnej kontroly už v júni bez akýchkoľvek výhrad.

K podpisu dodatku č. 2, na základe ktorého môžu byť zaslané financie na realizáciu podujatia Festivalu [fjúžn], však zo strany Fondu nedošlo. Vedenie Fondu nereagovalo ani na oficiálnu výzvu. Podpredseda Rady FPU Ľubomír Kleštinec ani riaditeľ Fondu František Kornaj nevyužili poskytnutý termín na nápravu a situáciu odmietajú riešiť.

Selektívny nátlak a ekonomická likvidácia


O účelovosti zdržiavania podľa nadácie svedčí aj fakt, že rovnaký proces v rámci viacročných zmlúv už tento rok úspešne prebehol pri ostatných podporených subjektoch (viac ako 33). Nadácii v tejto veci vyjadrilo verejnú podporu ďalších 16 kultúrnych organizácií, ktoré majú dodatky na tento rok riadne podpísané a finančné prostriedky na svoje aktivity už evidujú na bankových účtoch.

„Sme jediná organizácia, ktorá na tento rok nemá podpísaný dodatok. Zadržiavanie podpisu jedinému subjektu preto považujeme za neprípustný prejav selektívneho nátlaku a pokus o ekonomickú likvidáciu našej organizácie,“ uviedla štatutárka nadácie Veronika Fishbone Vlčková.

Štatutárka nadácie sa obrátila na ministerku kultúry s otvoreným listom. Žiada ju o bezodkladný zásah, zabezpečenie rešpektovania platných zmlúv a okamžité ukončenie prieťahov zo strany podpredsedu Rady FPU.


Zdroj: SITA.sk - FPU zadržiava peniaze pre festival [fjúžn], Nadácia Milana Šimečku podniká právne kroky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Festival fjúžn FPU Fond na podporu umenia Ministerka kultúry SR Nadácia Milana Šimečku
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