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15. septembra 2026
Stranger Things Live prvýkrát na Slovensku: Kyle Dixon & Michael Stein prichádzajú s jedinou show v našom regióne
Fenomenálny seriál Stranger Things vôbec po prvý raz prichádza na Slovensko v podobe jedinečného audiovizuálneho zážitku.
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Jeho ikonickú hudbu prinesú naživo samotní autori Kyle Dixon a Michael Stein spolu s pôsobivým vizuálom – 16. septembra 2026 v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC). Pri príležitosti záverečnej piatej série ide o mimoriadnu udalosť, vďaka ktorej sa Bratislava zaradí medzi niekoľko vybraných zastávok v strednej Európe. Vstupenky sú už v predaji.
Kyle Dixon a Michael Stein, držitelia ceny Emmy a autori ikonického soundtracku k seriálu Stranger Things, prichádzajú do Bratislavy s jedinečnou živou šou, ktorá predstavuje komplexnú hudobnú retrospektívu naprieč všetkými piatimi sériami globálneho fenoménu Netflixu. Ich vystúpenie ponúkne divákom možnosť zažiť naživo atmosférické kompozície – od nezameniteľnej úvodnej témy až po najnovšie skladby z piatej série – v podobe, ktorá presahuje hranice tradičného koncertu.
Hudobnú stránku dopĺňa vizuálne podmanivá produkcia v spolupráci s umelcom MFO (Marcel Weber), ktorá premieňa koncert na plne pohlcujúci audiovizuálny zážitok. Minimalistický, no výrazný dizajn pracuje so svetlom a tvarovanou hmlou tak, aby vytváral snové aj znepokojujúce scenérie. Výsledkom je jedinečné prepojenie hudby a obrazu, kde sa hranica medzi koncertom a filmovým svetom stiera a atmosféra Stranger Things ožíva priamo pred očami divákov.
Dixon a Stein, známi aj zo svojej kapely S U R V I V E, patria medzi najvýraznejších súčasných tvorcov elektronickej a filmovej hudby. Ich tvorba čerpá z estetiky 80. rokov, analógových syntezátorov a filmovej obrazotvornosti, pričom nadväzuje na odkaz legiend typu Johna Carpantera aj súčasných inovátorov žánru ako Oneohtrix Point Never. Okrem Stranger Things sa podieľali na viacerých filmových, televíznych aj umeleckých projektoch, čím si vybudovali silnú pozíciu na medzinárodnej scéne.
Bratislavské vystúpenie je súčasťou ich svetového turné pre rok 2026 a predstavuje výnimočnú príležitosť zažiť hudbu, ktorá definovala celú generáciu seriálových divákov, v jej najintenzívnejšej podobe naprieč všetkými piatimi sezónami seriálu Stranger Things. Koncert sľubuje nielen nostalgický návrat do sveta Hawkinsu, ale aj hlboký umelecký zážitok, ktorý osloví fanúšikov elektronickej hudby, filmu aj vizuálneho umenia.
Nepremeškajte túto vzácnu a neopakovateľnú príležitosť zažiť naživo Stranger Things Live v podaní dvojice Kyle Dixon a Michael Stein v rámci série Danube Music Day – 16.9.2026 v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC).
Vstupenky:
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