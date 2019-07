Frakcia Zelených v EP by chcela v exekutíve EÚ štyroch komisárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 17. júla (TASR) - Spolupredseda Zelených v Európskom parlamente (EP) Philippe Lamberts v stredu oznámil, že jeho frakcia bude podporovať budúcu Európsku komisiu (EK) na čele s Ursulou von der Leyenovou, len ak v jej radoch budú štyria ekologicky orientovaní eurokomisári. Informovala o tom tlačová agentúra Belga.opísal situáciu Lamberts počas stretnutia s novinármi v Štrasburgu, kde prebieha plenárne zasadnutie EP. Spresnil, že podľa skóre z májových volieb do EP by Zelení mali mať v exekutíve EÚ aspoň štyroch komisárov.Belgický europoslanec a ekológ ďalej priznal, že ho nahneval postoj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, podľa ktorého v budúcej eurokomisii postačí jeden "zelený" eurokomisár.Von der Leyenová bola v utorok večer v pléne EP potvrdená vo funkcii šéfky eurokomisie tesnou väčšinou 383 hlasov, čiže len o deväť viac, ako bol požadovaný limit (374 hlasov). Frakcia Zelených za ňu nehlasovala, avšak jej predstavitelia von der Leyenovej zablahoželali a ponúkli jej spoluprácu.uvádza sa v oficiálnom vyhlásení skupiny Zelení / Európska slobodná aliancia (EFA). Zelení majú v EP 74 mandátov.Von der Leyenová bude šéfovať novej exekutíve EÚ, kde bude po jednom komisárovi za každú členskú krajinu okrem Británie, ktorá by mala Úniu opustiť 31. októbra. O menách nových alebo staronových komisárov rozhodujú národné vlády, pričom v žiadnej z členských krajín EÚ nie je pri moci vláda, kde by dominovali Zelení. Preto o vhodnýcheurokomisároch možno uvažovať len v prípade krajín, kde sú ekologické strany súčasťou vládnej koalície.Takáto koalícia vládne napríklad v Dánsku, ktoré však aj naďalej ráta so súčasnou komisárkou Margrethe Vestagerovou z tábora liberálov. Do úvahy by pripadlo aj Luxembursko, ktoré však už za eurokomisára navrhlo kandidáta sociálnych demokratov, a ešte Švédsko a Fínsko. Fíni do exekutívy EÚ posielajú takisto nominantku sociálnych demokratov. Najpravdepodobnejšou môže byť nomináciaBelgickom, kde sú dve aktívne ekologické strany. Tie nie sú súčasťou dosluhujúcej federálnej vlády, ale nedá sa vylúčiť, že zaujmú miesto v budúcej vládnej koalícii.