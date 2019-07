Zamestnávatelia chcú kroky k predvídateľnosti legislatívnych zmien

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 17. júla (TASR) – Prijímanie zákonov v extrémne krátkych lehotách bez diskusie s odbornou aj laickou verejnosťou je podľa zamestnávateľov v rozpore s požiadavkou na predvídateľnosť legislatívneho procesu. Uviedli to v spoločnom stanovisku zamestnávateľské združenia a obchodné komory hlásiace sa k Iniciatíve za vládu zákona.Predvídateľnejšia legislatíva, boj proti korupcii a efektívnejšia justícia sú podľa zamestnávateľských združení a obchodných komôr nevyhnutné pre udržanie hospodárskeho a spoločenského rozvoja na Slovensku. Zároveň sú to podľa nich kľúčové atribúty fungovania právneho štátu.podotkli zamestnávatelia, podľa ktorých viacero nedávnych krokov poslancov hovorí o nerešpektovaní týchto princípov.konštatuje sa v stanovisku s tým, že podobným spôsobom prostredníctvom poslaneckých návrhov boli prijaté aj viaceré ďalšie zákony s výrazným vplyvom na podnikateľské prostredie.V oblasti boja proti korupcii poukázali na výber riaditeľa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.podotkli zamestnávatelia.Nevyhnutným predpokladom pre stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie je podľa nich aj fungujúce súdnictvo. V tejto súvislosti upozornili na to, že parlament doposiaľ nezvolil dostatočný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR.Zamestnávateľské združenia a obchodné komory preto apelujú na vládu a Národnú radu SR, aby bolo posilňovanie právneho štátu prítomné aj v zodpovednom prístupe k výkonu zverených právomocí.uzavreli.