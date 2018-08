Francovi príbuzní pohrozili španielskej vláde právnikmi pre exhumáciu

Ľudia stoja okolo hrobu bývalého španielskeho diktátora generála Francisca Franca v bazilike v Údolí padlých, mauzóleu pri meste El Escorial neďaleko Madridu 24. augusta 2018. Španielska vláda schválila novelu zákona, ktorá umožní exhumáciu bývalého diktátora generála Francisca Franca a presun jeho pozostatkov z kontroverzného mauzólea. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 30. augusta (TASR) - Plánovaná exhumácia telesných pozostatkov bývalého španielskeho diktátora Francisca Franca je podľa jeho príbuzných protiprávna. Vyplýva to zo štvrtkových informácií španielskej tlačovej agentúry EFE, podľa ktorej pohrozili Francovi potomkovia španielskej vláde právnymi krokmi v prípade, že nerezignuje na exhumáciu. Predmetné vyhlásenie podpísal v mene rodiny diktátorov vnuk Franco José Cristóbal Martínez-Bordiú.Stanovisko príbuzných zverejnili iba deň pred očakávaným schválením vládneho uznesenia o otvorení procesu exhumácie.Španielska socialistická vláda schválila v piatok 24. augusta dekrét, ktorý umožňuje odstránenie telesných pozostatkov bývalého diktátora Francisca Franca z jeho mauzólea. Tento krok však názorovo rozdeľuje Španielov.vyhlásila španielska vicepremiérka Carmen Calvová na tlačovej konferencii po minulotýždňovom zasadaní vládneho kabinetu, na ktorom schválili predmetný dekrét.Plánovaná, kontroverzne vnímaná exhumácia by sa mohla uskutočniť koncom tohto roka. Dekrét však ešte bude musieť schváliť španielsky parlament, čo by však nemal byť problém, aj keď sa očakáva zdržanie sa konzervatívnych ľudovcov, ako aj poslancov za centristickú liberálnu stranu Ciudadanos.Španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý sa dostal k moci v júni, označil odstránenie Francových ostatkov z pamätníka vo Valle de los Caídos (Údolie padlých) pri Madride za jednu zo svojich priorít.vyhlásil Sánchez pre štátnu televíziu TVE. Jeho socialisti tvrdia, že cieľom tohto úsilia je zmeniť dané miesto na lokalitu "zmierenia" a pamäti pre všetkých obyvateľov Španielska.Generál Franco vládol sťaby diktátor v Španielsku od konca občianskej vojny v roku 1939 až do svojej smrti v roku 1975.