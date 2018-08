Do Švédskej akadémie sa vracajú traja bývalí členovia

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 30. augusta (TASR) - Do Švédskej akadémie udeľujúcej Nobelovu cenu za literatúru sa vracajú jej traja bývalí členovia, ktorí tento prestížny orgán opustili po škandále a interných sporoch. Informoval o tom vo štvrtok švédsky denník Svenska Dagbladet.Ide o niekdajšiu stálu tajomníčku akadémie Saru Daniusovú a spisovateľov Kjella Espmarka a Petera Englunda. Zmienená trojica patrila k celkovo siedmim osobám, ktoré 18-člennú akadémiu opustili v súvislosti so škandálom okolo sexuálneho obťažovania, vyzradenia mien laureátov i podozrenia z finančných trestných činov. Akadémia pre škandál a obvinenia zároveň v máji oznámila, že sa rozhodla tento rok neudeliť Nobelovu cenu za literatúru.V centre škandálu je manžel švédskej poetky a bývalej členky akadémie Katariny Frostensonovej - Francúz Jean-Claude Arnault. Ten je podozrivý, že od roku 1996 vynášal údaje o laureátoch prestížnej ceny za literatúru. Okrem toho je tiež zapletený aj do ďalšieho škandálu - ide o prípady sexuálneho obťažovania, z ktorého Arnaulta obvinilo 18 žien. Švédska prokuratúra v júni tohto muža obvinila z dvoch prípadov znásilnenia jednej ženy, ktorých sa mal dopustiť v roku 2011.Espmark novinám Svenska Dagbladet povedal, že trojica je "pripravená pomôcť" akadémii s výberom nových členov. Títo traja členovia v minulosti svoj návrat podmieňovali odchodom kolegu Horacea Engdahla, ktorý sa vyjadroval v Arnaultov prospech a ich naopak osočoval, pripomenula agentúra AP. Neskôr však svoj postoj prehodnotili a rozhodli sa vrátiť, pričom Espmark to zdôvodnil slovami: