Francúz Pinturault triumfoval v obrovskom slalome v Garmisch-Partenkirchene, bodoval aj Adam Žampa (video)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní



Garmisch-Partenkirchen



Obrovský slalom (1. + 2. kolo): 1. Alexis Pinturault (Fr.) 2:03,10 min, 2. Loic Meillard (Švaj.) +0,16 s, 3. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nór.) +0,24, 4. Filip Zubčič (Chor.) +0,35, 5. Žan Kranjec (Slovin.) +0,52, 6. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,54, ... 23. Adam Žampa (SR) +2,04, ... 38. Andreas Žampa (SR) - nepostúpil do 2. kola



Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 27 zo 44 pretekov): 1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 877 bodov, 2. Alexis Pinturault (Fr.) 822, 3. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 820, 4. Matthias Mayer (Rak.) 692, 5. Beat Feuz (Švaj.) 617, 6. Vincent Kriechmayr (Rak.) 588, ... 131. Adam Žampa (SR) 12



Poradie v hodnotení obrovského slalomu (po 5 z 9 pretekov): 1. Žan Kranjec (Slovin.) 315, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 289, 3. Alexis Pinturault (Fr.) 272, 4. Filip Zubčič (Chor.) 188, 5. Tommy Ford (USA) 185, 6. Mathieu Faivre (Fr.) 183



2.2.2020 (Webnoviny.sk) - Alexis Pinturault sa stal víťazom nedeľňajšieho obrovského slalomu mužov v nemeckom Garmisch-Partenkirchene v rámci pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2019/2020.Dvadsaťosemročný Francúz vstupoval do druhého kola zo štvrtej pozície, polepšil si o tri priečky a triumfoval s časom 2:03,10 min. Slovenský reprezentant Adam Žampa obsadil 23. miesto, jeho mladší brat Andreas nepostúpil do druhého kola.Po úvodnej jazde bol na čele poradia Švajčiar Loic Meillard. V druhom kole sa však nevyhol menšiemu zaváhaniu a napokon bol druhý s mankom 16 stotín sekundy. Na 3. mieste skončil nórsky reprezentant Leif Kristian Nestvold-Haugen (+0,24 s).Adam Žampa vstupoval do druhého kola zo 17. miesta, v ňom sa však zošmykol o šesť miest a napokon skončil na 23. pozícii, keď za víťazným Pinturaultom zaostal o 2,04 s. Za toto umiestnenie získal osem bodov. Jeho brat Andreas obsadil v prvom kole nepostupovú 38. pozíciu.