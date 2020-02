Djokovič vo finále Australian Open zdolal Thiema a je novou svetovou jednotkou (foto)

Srb si vynútil piaty set

Rekord celej histórie Australian Open

Suverén v Melbourne

Australian Open - dvojhra mužov - finále

Novak Djokovič (Srb.-2) - Dominic Thiem (Rak.-5) 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4



2.2.2020 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič potvrdil, že je kráľom Australian Open. V nedeľu už ôsmykrát zdvihol nad hlavu víťaznú trofej v Melbourne, vo finále ako druhý nasadený hráč triumfoval nad turnajovou päťkou Rakúšanom Dominicom Thiemom po päťsetovej bitke 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.V Aréne Roda Lavera po vyše štyroch hodinách premenil hneď prvý mečbal. Djokovič a Thiem sa vo vzájomnom zápase stretli po jedenásty raz, Srb vylepšil vzájomnú bilanciu na 7:4.V prvom sete Djokovič pomerne rýchlo viedol 3:0. Húževnatý Rakúšan však vyrovnal na 4:4 a napriek tomu, že v koncovke úvodného setu opäť prehral vlastné podanie, od toho druhého však čoraz viac získaval kontrolu nad priebehom duelu.,Na Djokoviča za stavu 1:1 na sety na Djokoviča doľahol zbabraný záver druhého dejstva, čo Thiem využil a tretí set vyhral 6:2. Vzápätí sa však opäť "karta obrátila" - Djokovič si vynútil rozhodujúci piaty set, v ktorom aj vďaka bohatším skúsenostiam dotiahol náročný duel do víťazného konca.Zverenec Gorana Ivaniševiča a Mariána Vajdu získal 17. grandslamový titul a ako bonus k tomu dostal aj post svetovej jednotky. Na vrchole v pondelok vystrieda Španiela Rafaela Nadala, ktorý tam bol od novembra minulého roku.V historickom poradí podľa zisku grandslamových titulov je na čele stále Roger Federer s 20 prvenstvami, druhý je Nadal s devätnástimi a tretí Djokovič so sedemnástimi.Osem titulov 32-ročného belehradského rodáka na Australian Open je rekordom nielen tzv. open éry, ale aj celej histórie majstrovstiev Austrálie. Domáci Roy Emerson a Švajčiar Roger Federer majú na konte po šesť singlových titulov.Celkovo v kariére má Djokovič aktuálne na konte 78 turnajových víťazstiev. Pre porovnanie Nadal ich má 84 a Federer 103. Absolútnym historickým lídrom je Američan Jimmy Connors so 109 titulmi vo dvojhre.Thiem si po tretí raz v kariére zahral vo finále na turnaji tzv. veľkej štvorky. Za sebou už má dva neúspešné pokusy proti Rafaelovi Nadalovi z ostatných dvoch rokov na Roland Garros v Paríži a teraz pridal prvé neúspešné finále v Melbourne.Dosiaľ bolo jeho stropom na južnej pologuli 4. kolo z rokov 2017 a 2018. Zverenec bývalej svetovej jednotky Čiľana Nicolasa Massúa sa nestal prvým rakúskym víťazom Australian Open v histórii.V rebríčku ATP sa 26-ročný rodák z Wiener Neustadtu posunie z piateho na štvrté miesto. Je to vyrovnanie jeho osobného maxima spred necelých troch rokov.Djokovič sa stal len tretím tenistom v histórii, ktorý na jednom grandslamovom podujatí získal aspoň osem celkových triumfov. Na čele tohto poradia je Nadal a jeho 12 víťazných rokov na Roland Garros, 8 titulov má na konte aj Federer vo Wimbledone.Djokovič je suverénom v Melbourne aj vďaka tomu, že v súčte finálových a semifinálových účastí (16) ani raz nenašiel premožiteľa. Rovnako bezchybný je srbský tenista aj v tomto roku. K šiestim singlovým víťazstvám na ATP Cupe pridal ďalších sedem na Australian Open.