Francúz sa opäť pokúsi prekonať Lamanšský prieliv na flyboarde

Vynálezca a flyboardista Frank Zapata - Raketový muž, letí počas tréningového letu na letisku Saint Iglevert pri francúzskom Calais 24. júla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 31. júla (TASR) - Francúzsky vynálezca Franky Zapata uskutoční nadchádzajúcu nedeľu ďalší pokus o prekonanie Lamanšského prielivu na tzv. flyboarde, čo je ním vyvinuté zariadenie v podobe dosky vznášajúcej sa nad vodnou plochou pomocou trysiek. Oznámila to v stredu Zapatova manželka Christele.Podľa agentúry AP uviedla, že opäť vyrazí z francúzskej prímorskej obce Sangatte a smerovať bude do oblasti pri Doveri na anglickej strane prielivu. Celá trasa je dlhá 36 kilometrov.Prvý pokus Zapatovi 25. júla nevyšiel, keďže po absolvovaní približne 20 kilometrov s flyboardom narazil do člna, na ktorom mal dočerpať palivo. Tentoraz chce použiť väčší čln, aby sa na ňom dalo ľahšie pristáť, povedala manželka vynálezcu.Zapatova spoločnosť vyrába flyboardy pre milovníkov vodných športov, v prípade pokusu o prekonanie Lamanšského však ide o upravenú verziu. Motor poháňa kerozín, ktorého zásobník má vynálezca v batohu na chrbte.Prvý Zapatov pokus mal pripomenúť 110. výročie prvého preletu Lamanšského prielivu na lietajúcom dopravnom prostriedku ťažšom ako vzduch, ktorý 25. júla 1909 uskutočnil francúzsky aviatik Louis Blériot.