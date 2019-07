Chcete skutočne výnimočný záber? 3 slovenskí fotografi prezradili, ako na to

Foto: Eduard Genserek

Troch zástupcov rôznych odnoží fotografie sme sa opýtali, čo odporúčajú v prípade, že chcete zachytiť naozaj výnimočný záber.

O svoje preverené triky sa podelilo trio v zložení módny fotograf Lukáš Kimlička, nadšenec pôsobivých fotiek Laci Strike a tiež odborník na reportážnu a dokumentárnu fotografiu Eduard Genserek.

Svetlo vonku aj dnu

“Nie je nad prirodzené svetlo, ktoré mieri priamo do izby. Ak fotíme v interiéri, je to jednoduché - stačí sa otočiť tak, aby slnko svietilo priamo na tvár či objekt, ktorý chceme odfotiť,” vraví Lukáš Kimlička a pridáva aj radu pre fotenie vonku, ktorú množstvo ľudí ocení najmä v lete.

“Ak chcete vydarenú fotografiu priamo na slnku, skúste nasmerovať tvár foteného objektu priamo naň. Mal by však mať zatvorené oči. Fotograf následne odpočíta tri sekundy pred vytvorením snímky a potom dá pokyn k ich otvoreniu, pričom následne stlačí spúšť. Je to praktické, lebo tak dlho sa do slnka nikto nedokáže pozerať,” približuje Lukáš.

Čo však robiť, ak sa zdroj svetla (najčastejšie slnko) rozhodne nespolupracovať? Na takéto prípady odporúča Lukáš mať poruke pomôcku v podobe odrazovej dosky, ktorá zosvetlí tiene, ktoré vznikajú pri prirodzenom svetle. Tá sa dá jednoducho vyrobiť aj doma - postačí biely výkres obalený do alobalu. Svetlo je vďaka nej rovnomerne rozptýlené a oceníte ju najmä pri portrétoch - dodá iskru očiam a vytvorí jemný efekt retušovanej pleti. Stačí ju pri fotení v interiéri oproti oknu podržať pod tvárou modela.

Foto: Lukáš Kimlička

Nebojte sa zvýrazniť emócie

S Lukášovými slovami súhlasí aj Laci Strike. Hoci ho drvivá väčšina Slovenska pozná ako úspešného tanečníka a choreografa, jeho vášňou, ktorej sa venuje už niekoľko rokov, je fotografia. Na jeho instagramovom profile @papalaci_, ktorý venoval tejto svojej záľube, ho sledujú tisícky fanúšikov.

“Svetlo je veľmi dôležité. Ak nefotíte zámerne v kontrastnom prevedení, alebo nezvýrazňujete siluetu, je fajn využívať jeden zdroj svetla, namierený oproti objektu.” Laci rád zdôrazňuje na fotkách emócie, čím dosiahne efekt, ktorý ich odlíši od strojeného priemeru.

“S emóciami veľakrát súvisia aj uhly a tiene. Veľakrát stačí otočiť objekt o 20 či 30 stupňov, a efekt je úplne iný - napríklad nie sú viditeľné vrásky na tvári a človek vyzerá automaticky lepšie a mladšie. Alebo naopak - ak fotím staršieho človeka a chcem vrásky zvýrazniť, hľadám svetlo, ktoré podčiarkne dramatickú stránku záberu,” približuje Laci.

Foto: Laci Strike_papalaci

Cit pre kompozíciu

Kompozícia je častým predmetom experimentovania - a to platí nielen pre profesionálnych, ale aj amatérskych tvorcov. Viaceré známe mená svetovej fotografie si na porušovaní jej roky zaužívaných pravidiel vystavali celé tvorivé schémy, či dokonca vlastný rozpoznateľný rukopis. Eduard Genserek, držiteľ viacerých prestížnych fotografických ocenení, si však myslí, že aj experimentovanie by malo mať svoje limity.

“Šialená kompozícia, šikmé zábery, portrét zblízka širokouhlým objektívom - to všetko je dnes pri fotení tváre či osoby veľmi populárne. Treba však mať na pamäti, že takéto prístupy môžu deformovať tvár, čo môže niektorým ľuďom vadiť.”

Podľa neho je dôležité mať cit pre “zlatý stred”. Ak sa človek, teda živý objekt necíti komfortne - či už pri fotení, alebo na samotnom zábere - je to väčšinou vidieť. “Zachovať si určitý odstup, a zároveň zvýrazniť na fotke to, čo chcem ja - v tom spočíva ozajstné umenie každého fotografa,” uzatvára Eduard.

Bez ohľadu na to, či preferujete pri fotení hru so svetlom, emóciami alebo kompozíciou, pôsobivé zábery nemusíte mať len u seba v telefóne. Prihláste ich do súťaže Huawei InFocus Awards 2019 a môžete vyhrať 10 000 eur a množstvo hodnotných cien. Fotografie, ktoré spĺňajú parametre súťažných kategórií, môžete prihlasovať na stránke https://campaign.consumer.huawei.com/infocusawards/sk/ do 11. augusta.