Francúzi a Briti navrhujú v rusko-ukrajinskej vojne čiastočné mesačné prímerie

3.3.2025 (SITA.sk) - Francúzsko a Veľká Británia po krízových rokovaniach o Ukrajine navrhujú mesačné prímerie „vo vzduchu, na mori a v oblasti energetickej infraštruktúry“, uviedol v nedeľu francúzsky prezident Emmanuel Macron. V rozhovore pre francúzsky denník Le Figaro Macron povedal, že takéto prímerie by sa spočiatku netýkalo pozemných bojov. Vzhľadom na veľkosť frontovej línie by totiž problémom podľa jeho slov bolo to, že by bolo veľmi ťažké skontrolovať, či sa rešpektuje.Mierové jednotky by boli nasadené neskôr, povedal Macron. „V najbližších týždňoch nebudú na ukrajinskej pôde európske jednotky," dodal.Macron tiež navrhol, aby európske krajiny zvýšili svoje výdavky na obranu na 3 až 3,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), aby tak reagovali na meniace sa priority Washingtonu a militarizáciu Ruska. „Rusi na obranu tri roky míňajú 10 percent svojho HDP ," povedal francúzsky prezident pre Le Figaro.