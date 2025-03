Hodnotenie ESG: Spoločnosť DKV Mobility získala najlepšie hodnotenie za riadenie udržateľnosti

EcoVadis: DKV Mobility sa opäť umiestnila medzi najlepším 1 % zo 150 000 hodnotených spoločností z celého sveta



Sustainalytics: Umiestnenie medzi najlepšími 3 % z 15 000 hodnotených spoločností



Prvé hodnotenie od organizácie CDP: Spoločnosť DKV Mobility získala pôsobivé hodnotenie "B" v kategórii klíma



O spoločnostiach EcoVadis, Sustainalytics a CDP

O spoločnosti DKV Mobility

3.3.2025 (SITA.sk) - DKV Mobility , popredná platforma služieb pre medzinárodnú mobilitu, opäť získala najvyššie hodnotenia za svoje riadenie udržateľnosti od popredných ratingových agentúr v oblasti ESG – EcoVadis a Sustainalytics. ESG je skratka anglických slov "Environmental, Social a Governance" a označuje tri hlavné kritériá, ktoré by spoločnosti mali zohľadňovať pri svojej podnikateľskej činnosti: ochranu životného prostredia, sociálnu zodpovednosť a zodpovedné riadenie a správu firmy.V hodnotení organizácie EcoVadis sa spoločnosti DKV Mobility podarilo v porovnaní s predchádzajúcim rokom získať o desať bodov viac (92 zo 100 bodov v roku 2024 oproti 82 zo 100 bodov v roku 2023). Za tento výsledok získala spoločnosť DKV Mobility aj v roku 2024 platinovú medailu a patrí tak medzi najlepšie 1 % z viac ako 150 000 hodnotených firiem.Takisto ratingová agentúra Sustainalytics , ktorá sa špecializuje na oblasť ESG, potvrdila vysokú úroveň riadenia udržateľnosti u poskytovateľa služieb pre mobilitu a zaradila DKV Mobility medzi najlepšie 3 % z viac ako 15 000 hodnotených spoločností z celého sveta. Agentúra Sustainalytics navyše označila DKV Mobility za jednu z "najlepšie hodnotených spoločností v oblasti ESG v roku 2025" v Európe a v rámci svojho odvetvia. Sustainalytics považuje ESG riziká v prípade spoločnosti DKV Mobility za "zanedbateľné". Manažment DKV od nej získal za riadenie materiálnych rizík – rovnako ako v troch predchádzajúcich rokoch – najvyššie hodnotenie."Sme hrdí na to, že v hodnotení ESG od spoločností EcoVadis a Sustainalytics opäť patríme medzi najlepšie spoločnosti na svete. To je jasný signál, ktorý potvrdzuje, že s našou stratégiou v oblasti udržateľnosti kráčame po správnej ceste. Zo zvolenej stratégie majú prospech aj naši zákazníci, ktorým našimi produktmi a službami pomáhame dosiahnuť ich ciele v oblasti udržateľnosti," hovorí Marco van Kalleveen, predseda predstavenstva spoločnosti DKV Mobility "Špičkové hodnotenia, ktoré nám udelili spoločnosti EcoVadis a Sustainalytics, sú skvelým uznaním a motivujú nás pokračovať v nastúpenej ceste. Zároveň sú výsledkom vytrvalého úsilia mnohých kolegýň a kolegov a ukazujú, že udržateľnosť úspešne integrujeme do našich kľúčových procesov," dodáva Laura Cremer-Heesenová, riaditeľka spoločnosti DKV Mobility zodpovedná za oblasť udržateľnosti.Spoločnosť DKV Mobility sa navyše v roku 2024 prvýkrát zapojila do systému hodnotenia organizácie CDP (predtým "Carbon Disclosure Project") a hneď získala známku "B" za svoje opatrenia na ochranu klímy. CDP týmto hodnotením potvrdzuje, že DKV Mobility zohľadňuje dopady svojej podnikateľskej činnosti na životné prostredie a zaisťuje dobrý manažment pre ochranu klímy.EcoVadis bola založená v roku 2007 a je jedným z najväčších poskytovateľov hodnotenia udržateľnosti s globálnou sieťou viac ako 150 000 hodnotených podnikov z viac ako 185 krajín a 250 odvetví. Vo svojom hodnotení sa zameriava na štyri oblasti: životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etiku a udržateľný nákup. Hodnotenia vychádzajú z medzinárodných štandardov udržateľnosti a na ich vypracovanie dohliada vedecká komisia zložená z odborníkov na udržateľnosť a dodávateľské reťazce. Hodnotenie EcoVadis platí k rozhodnému dňu 25. 11. 2024.Sustainalytics patrí do skupiny Morningstar a je poprednou nezávislou spoločnosťou zameranou na výskum, hodnotenie a analýzy ESG a podnikového manažmentu. Podporuje investorov na celom svete pri vývoji a realizácii zodpovedných investičných stratégií a pokrýva viac ako 15 000 spoločností. Sustainalytics meria expozíciu podniku voči významným rizikám v oblasti ESG a hodnotí, ako dobre má spoločnosť tieto riziká pod kontrolou. Hodnotenie Sustainalytics platí k 4. 12. 2024.CDP je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá pomáha spoločnostiam, mestám a inštitúciám zverejňovať ich dopady na životné prostredie. Od svojho založenia v roku 2000 vyvinula CDP jeden z celosvetovo najvýznamnejších systémov environmentálneho výkazníctva. Disponuje jednou z najväčších globálnych databáz o ochrane životného prostredia a každý rok zhromažďuje údaje od viac ako 24 800 spoločností.Hodnotenie CDP pre rok 2024 bolo zverejnené 6. 2. 2025Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 394 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 500 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~69 000 konvenčných čerpacích staníc, ~893 000 verejných a poloverejných nabíjacích miest pre elektromobily a ~24 000 alternatívnych čerpacích staníc. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 35 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2023 transakcie vo výške 17 miliárd EUR a tržby vo výške 714 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility.Všetky údaje sú k 12/2024, pokiaľ nie je uvedené inak.Informačný servis