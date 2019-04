Francúzi a Nemci požiadali EK o schválenie dotácií pre výrobu batérií

Európska komisia Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 29. apríla (TASR) - Francúzsko a Nemecko požiadali Európsku komisiu, aby schválila štátne dotácie na výrobu batérií pre elektromobily pre cezhraničné konzorcium, ktorého členmi sú okrem iných francúzska automobilová skupina PSA spolu s nemeckou dcérskou spoločnosťou Opel a francúzsky výrobca batérií Saft.Obe krajiny vyčlenili 1,7 miliardy eur na podporu aliancie podnikov. Cieľom je pomôcť európskym automobilkám znížiť závislosť od ázijských dodávateľov a chrániť pracovné miesta ohrozené presunom od výroby vozidiel so spaľovacími motormi k elektromobilom.Ministri hospodárstva oboch krajín poslali list Komisii, v ktorom ju požiadali, aby poskytla predbežný súhlas s podporou konzorcia. Uviedlo to nemecké ministerstvo hospodárstva bez spresnenia sumy.Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier sa vo štvrtok 2. mája stretne s francúzskym partnerom Brunom Le Mairom v Paríži, aby túto záležitosť prediskutovali a dosiahli pokrok pri vytváraní ďalších aliancií v oblasti batérií.Nemecké médiá už predtým informovali, že aliancia PSA/Saft plánuje zmeniť závod Opel v meste Kaiserslautern, v blízkosti francúzskych hraníc, na továreň na výrobu batériových článkov.Medzi viac ako 30 spoločnosťami, ktoré nemecké ministerstvo hospodárstva požiadali o štátne dotácie, sú automobilky Volkswagen a BMW, ako aj nemecký výrobca batérií Varta a švédsky start-up Northvolt.Saft, francúzska spoločnosť so storočnou históriou, ktorú vlastní energetický koncern Total, vyrába rôzne batérie pre priemyselné aplikácie.Saft spojil svoje sily s nemeckou priemyselnou skupinou Siemens, špecialistom na elektronické súčiastky Manz, belgickou chemickou skupinou Solvay a belgickou materiálovou skupinou Umicore, aby vyvinuli novú generáciu batérií pre elektrické vozidlá.