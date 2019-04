Po celom Česku protestujú proti Babišovi a Benešovej

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 29. apríla (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v pondelok do ulíc českej metropoly Praha i ďalších miest na protest proti ovládnutiu justície vymenovaním Marie Benešovej za ministerku spravodlivosti a proti premiérovi Andrejovi Babišovi. Majú totiž obavy, že nová ministerka bude spojenkyňou premiéra a prezidenta, ktorí majú s justíciou vlastné zámery, napísal server Novinky.cz.Na pražskom Hradčanskom námestí sa zhromaždili stovky ľudí, ktorí pred 18.00 h za hlasného piskotu a skandovania hesiel akovyrazili smerom ku Staromestskému námestiu.Podľa organizátorov sa na protestnom pochode zúčastnilo 4000 ľudí a na Staromestskom námestí čakalo ďalších 10.000 demonštrantov. Organizátori uviedli, že do pondelkovej akcie sa prihlásila stovka českých obcí. Protestné akcie sa uskutočnili aj v Brne, Olomouci, Ostrave, Liberci či Hradci Králové.tvrdia organizátori zo spolku Milión chvíľok pre demokraciu, ktorých citovali Novinky.cz.Prezident Miloš Zeman má Benešovú spolu s ďalšími dvoma ministrami poveriť riadením rezortu v utorok. Benešová, exministerka spravodlivosti a bývalá poslankyňu za Českú stranu sociálnodemokratickú (ČSSD), vystrieda Jana Kněžínka. Jeho pôsobenie na ministerstve bolo podľa Babiša od začiatku plánované ako dočasné.Toho, že by Kněžínkov koniec na čele rezortu mohol súvisieť s tým, že polícia navrhla podať obžalobu v kauze Čapí hnízdo, v ktorej figuruje aj Babiš a členovia jeho rodiny, sa obáva aj opozícia, dodávajú Novinky.cz.