Francúzi chcú v osemfinále MS predovšetkým ustrážiť Messiho

Na archívnej snímke argentínsky útočník Lionel Messi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Osemfinále:

FRANCÚZSKO - ARGENTÍNA, sobota 30. júna, 16.00 SELČ, Kazaň (Kazaň Arena)

hlavný rozhodca: Alireza Faghani (Irán)



predpokladané zostavy:



Francúzsko: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Lucas - Pogba, Kante, Matuidi - Mbappe, Giroud, Griezmann

Argentína: Armani - Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico - Perez, Mascherano, Banega - Messi, Higuain, Di Maria

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kazaň 30. júna (TASR) - Vo francúzskom tábore pred sobotňajším úvodným osemfinálovým zápasom futbalových MS 2018 proti Argentíne najviac rezonovalo meno Lionela Messiho. Francúzi veria, že ak ustrážia útočníka Barcelony, vybojujú si účasť medzi elitnou osmičkou. Do vyraďovačky postúpili ako víťazi C-skupiny, no herne neoslnili a po bezgólovej remíze s Dánskom si od fanúšikov vyslúžili piskot.Brankár Steve Mandanda je presvedčený, že proti Argentínčanom sa "Les Bleus" predstavia v oveľa lepšom svetle.zdôraznil Mandanda.zdôraznil francúzsky obranca Presnel Kimpembe.Argentínčania boli po remíze 1:1 s Islandom a prehre 0:3 s Chorvátskom na pokraji vyradenia, víťazstvo 2:1 nad Nigériou im však napokon zaistilo osemfinálovú miestenku. Francúzov od začiatku šampionátu pozorne sledovali ako potenciálneho súpera.uviedol Messi.Argentínski fanúšikovia veria, že v Rusku sa môže zopakovať rok 1978, keď "Albicelestes" v skupine prehrali s Talianmi 0:1, no napokon sa na domácej pôde tešili zo zisku prvého titulu.poznamenal Daniel Bertoni, ktorý v roku 1978 skóroval vo finále proti Holandsku (3:1 po predĺžení).Zápas Francúzsko - Argentína sa začne v sobotu 30. júna o 16.00 SELČ na štadióne v Kazani, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Hlavný rozhodca je Alireza Faghani z Iránu. Víťaz duelu sa vo štvrťfinále stretne s lepším zo súboja medzi Uruguajom a Portugalskom.