Baláž s Linkom získali na ME do 23 rokov zlato v K2 na 1000 metrov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Auronzo 30. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž s Tiborom Linkom získali na ME do 23 rokov v talianskom Auronze zlatú medailu v K2 na 1000 m. V sobotňajšom finále v kategórii U23 triumfovali suverénnym spôsobom s vyše sekundovým náskokom pred domácim tandemom Luca Beccaro, Tommaso Freschi.povedal pre webovú stránku canoe.sk Linka, ktorý je aj zadák štvorkjaka.S Balážom získali na tohtoročných seniorských ME v Belehrade striebro v K4 na 1000 m. V Auronze potvrdili úlohu favoritov.uviedol Baláž.