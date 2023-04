Francúzi pôjdu do dôchodku neskôr, odbory sa zaviazali na pokračovanie v opozícii voči reforme 

Začiatok platnosti

Kolaps systému

15.4.2023 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu nadránom podpísal zákon, ktorý zvyšuje vek odchodu do dôchodku zo 62 rokov na 64. Stalo sa tak niekoľko hodín po tom, čo francúzska Ústavná rada schválila nepopulárny plán. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Ústavná rada v piatok zamietla opozičnú výzvu na referendum v súvislosti s odchodom do dôchodku. Tiež však neprijala niektoré aspekty predloženej dôchodkovej reformy odkazujúc na právne chyby.Minister práce Olivier Dussopt sa vyjadril, že očakáva, že reforma vstúpi do platnosti začiatkom septembra.Po rozhodnutí rady demonštranti zapaľovali v Paríži ohne a polícia zatkla 112 ľudí. Protesty vo Francúzsku sa v súvislosti s dôchodkovou reformou konajú už od januára.Odbory sa zaviazali, že budú pokračovať v opozícii voči reforme a vyzvali pracovníkov vo Francúzsku, aby sa 1. mája vrátili do ulíc.Macron argumentuje, že zmeny sú nevyhnutné na zabránenie kolapsu dôchodkového systému. V marci vláda využila špeciálnu ústavnú právomoc na presadenie reformy bez hlasovania.