Taraba: Chce pomôcť SNS vrátiť sa do parlamentu. Nie je to koalícia ani zlučovanie, tvrdí Danko

Rozhodujúce zápasy za svojbytnosť

Ochrana tradičnej rodiny

Debata s národniarmi

15.4.2023 (SITA.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR a predseda strany Život - Národná strana (Život-NS) Tomáš Taraba chce pomôcť Slovenskej národnej strane (SNS) vrátiť sa do parlamentu a umožniť jej stať sa integrátom spoločných pronárodných síl.Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol, SNS je historicky najstaršou stranou a na jej platforme sa historicky združovali najväčšie slovenské osobnosti.„SNS viedla rozhodujúce zápasy za svojbytnosť a prežitie Slovákov. Ak sa dnes rozprávame o zjednocovaní národných síl, pýtam sa, okolo akej inej strany sa to má diať?´ SNS svojím spôsobom historicky patrí k Slovensku," tvrdí poslanec.Ak má vzniknúť vláda na základoch súčasnej opozície, je podľa Tarabu potrebné, aby sa SNS po najbližších voľbách dostala do parlamentu.„Voliť strany, ktoré nemajú žiaden koaličný potenciál, môže byť atraktívne, ale zároveň to dopomáha k tomu, aby zostavili vládu progresívni liberáli. Každý si to uvedomuje a je potrebné to povedať nahlas," myslí si Taraba. S lídrom SNS Andrejom Dankom sa dohodli aj na politickom programe, ktorý budú presadzovať.„Dnes žijeme dobu, keď je potrebné vedieť sa jasne postaviť za tradičný a prirodzený koncept spoločnosti, vrátane ochrany tradičnej rodiny ako základu spoločnosti. Toto progresívnym liberálom prekáža. My máme na rozdiel od Eduarda Hegera (Demokrati) jasno v tom, kto je žena a kto je muž. Nebudeme tu politikárčiť so žiadnymi transgender agendami ani podporovať prenikanie týchto ideológií do škôl. Tam patrí len vzdelávanie a nie táto pseudoideologická agenda," uviedol Taraba.Ako ďalej tvrdí, strana Život-NS pred dohodou so SNS neoslovila žiaden iný politický subjekt pre prípadnú spoluprácu.„Médiá verejnosti mesiace podsúvali verziu, že pôjdeme do volieb s hnutím Sme rodina, čo ja som vždy jasne dementoval. Jasne som hovoril, že predsa nemôžeme ísť do volieb s hnutím, ktoré podporovalo všetky zlé nápady Igora Matoviča (OĽaNO), ktoré sme my z opozície tri roky kritizovali a hlasovali proti nim. To však neznamená, že nevieme diskutovať a vzájomne si podporiť zákony," vysvetlil líder strany Život-NS.Dodal, že ich predvolebné spojenectvo by nebolo autentické ani z jednej strany. Vláda, ktorej súčasťou je aj Sme rodina , bola odvolaná aj na základe troch hlasov poslancov okolo Tomáša Tarabu.„S národniarmi sme, naopak, viedli debatu asi pol roka. Nie o miestach na kandidátke, ale o programe a o tom, aby sme si uvedomili, že strana má teraz historickú zodpovednosť, aby sa stala loďkou, na ktorej sa vedia integrovať hlasy, ktoré neprepadnú a na konci dňa môžu znamenať obrovskú zmenu toho, čo tu bude po parlamentných voľbách," povedal.Nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Taraba a jeho strana Život – Národná strana ako prví dostanú miesta na kandidátnej listine Slovenskej národnej strany.Na tlačovej besede to tento týždeň oznámil predseda SNS Andrej Danko . Podotkol, že SNS má v pláne uzatvárať individuálne zmluvy s kandidátmi a nebude vytvárať koalíciu.Individuálne zmluvy s kandidátmi sa uzavrú kvôli objektívnej zodpovednosti, ktorú za kandidátov nesie politická strana. Kandidáti podľa Danka musia dodržiavať všeobecné pravidlá či pravidlá rozpočtu a transparentného účtu. Tým pádom nie je dôvod na to, aby strana Život-NS zanikla.„Nie je to koalícia a ani zlučovanie. Je to predpoklad spolupráce, aký funguje aj v Maďarsku," vysvetlil predseda SNS.