Francúzi predviedli v šlágri ťažkopádny futbal, Nemci chcú zas žiariť

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw (vpravo) a tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps sa rozprávajú pred začiatkom zápasu A-divízie Ligy národov Nemecko - Francúzsko v Mníchove 6. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nemecký futbalista Timo Werner (vľavo) a Francúz Lucas Hernandez bojujú o loptu v zápase Ligy národov Nemecko - Francúzsko v Mníchove 6. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 7. septembra (TASR) - Súboj majstrov sveta z uplynulých dvoch šampionátov gól nepriniesol. Futbalisti Nemecka boli vo štvrtkovom šlágri Ligy národov v Mníchove proti Francúzsku bližšie k víťazstvu, ale brankár hostí Alphonse Areola pri svojom debute v národnom tíme exceloval a nedovolil domácim skórovať.Areola dostal šancu v bránke "Les Bleus" pri zranení jednotky Huga Llorisa a dvojky Stevea Mandandu. Nemcom dokázal zmariť niekoľko šancí a po zásluhe ho vyhlásili za Muža zápasu.povedal tréner úradujúcich svetových šampiónov Didier Deschamps na adresu brankára Paríža St. Germain. Francúzi podali podľa neho upracovaný, ťažkopádny výkon, taký zápas, zdôraznil Deschamps.Nemci sa túžili po krachu na MS v Rusku opäť správne naštartovať a potešiť svojich fanúšikov. Tréner Joachim Löw sľuboval zmeny, napokon však zostavil základnú jedenástku z hráčov, ktorí boli v kádri na uplynulom šampionáte. Krídelník Manchestru City Leroy Sané, ktorý sa prekvapujúco nedostal do nominácie na MS 2018, prišiel na ihrisko až v 83. minúte. Domáci boli v prvom polčase o kúsok aktívnejší, Francúzi sa z defenzívnej ulity do nebezpečných pozícií na polovici súpera dostávali sporadicky. Brankár domácich Manuel Neuer musel prvýkrát zasahovať až v 36. minúte po hlavičke Oliviera Girouda, pred prestávkou ho potom ešte z priameho kopu ohrozil Kylian Mbappé. Úvod druhého polčasu vyšiel lepšie Francúzom, oba tímy ale mali problém finalizovať akcie. V 64. minúte Areola s námahou zlikvidoval pokus Marca Reusa z hranice šestnástky. Nemci v záverečnej štvrťhodine mohli rozhodnúť, no Areola zneškodnil šance Matsa Hummelsa i Matthiasa Gintera.Podľa Löwa jeho mužstvo ukázalo v zápase viaceré svetlé ofenzívne momenty, ale prioritou bolo gól nedostať a preto stavil na taktikupovedal Löw pre ZDF.Nemci túžia odčiniť neúspech na MS v Rusku, kde nepostúpili zo skupiny, a prinavrátiť "Nationalelf" hviezdny lesk.nechal sa počuť stredopoliar Toni Kroos, ktorého pred zápasom ocenili titulom Hráč roka v Nemecku.citovala agentúra DPA ofenzívneho stredopoliara Thomasa Müllera.povedal Löw.Francúzi odohrali prvý duel od víťazného finále MS s Chorvátskom (4:2). S bezgólovou remízou bol Deschamps spokojný.dodal Deschamps. Jeho zverenci sa najbližšie stretnú v skupine LN v nedeľu s Holanďanmi, Nemcov čaká duel s "oranjes" až 13. októbra.