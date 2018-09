Florbalová extraliga vstupuje do 18. sezóny, titul obhajuje Z.Bystrica

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Program 1. kola Extraligy mužov:



16.30 FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – FBC Mikuláš Prešov (ŠH Rosinská, Rosinská cesta, Žilina)



16.40 iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – Tsunami Záhorská Bystrica (ŠH FTVŠ UK, Nábr. L. Svobodu, Bratislava)



17.00 1. FBC Florbal Trenčín – FBK AS Trenčín (MŠH, Mládežnícka, Trenčín), Fat Pipe Snipers Bratislava – FK Florko Košice (ŠH Elán, Bajkalská, Bratislava), FaBK ATU Košice – ŠK Lido Prírodovedec (ŠH SOŠ Ostrovského, Košice)



18.00 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves – TJ A-FbO Nižná (ŠH Za Hornádom, Spišská Nová Ves)

Bratislava 7. septembra (TASR) - V sobotu 8. septembra začne písať svoju osemnástu kapitolu najvyššia florbalová súťaž na Slovensku - Extraliga mužov. Majstrovský titul obhajuje tím Tsunami Záhorská Bystrica, ktorý v predchádzajúcej sezóne zdolal vo finálovej sérii FK Florko Košice.Dvanásť účastníkov extraligy odohrá v základnej časti dokopy 22 ligových kôl. Po nich v polovici marca budúceho roka odštartuje play off, kam postúpi prvých osem tímov tabuľky. Posledné družstvo po základnej časti zostúpi do nižšej súťaže a predposledný tím bude hrať baráž s druhým družstvom prvej ligy.Nováčikmi extraligy sú FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina a Fat Pipe Snipers Bratislava. Snipers čaká náročný krst ohňom, do Bratislavy totiž v 1. kole zavítajú vicemajstri FK Florko Košice.uviedol v tlačovej správe predseda bratislavského Snipers Vladimír Roziak.Obhajca titulu Tsunami Záhorská Bystrica sa na úvod stretne v derby s bratislavským iClinic Hurikán.povedal hrajúci tréner Tsunami Martin Kubovič.