Francúzi pridali Rusko na zoznam „červených krajín“, ľudia musia mať na cestovanie nevyhnutný dôvod

Negatívny test a karanténa

Situácia vo Francúzsku sa už zlepšila

23.6.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsko zaradilo Rusko na vlastný zoznam takzvaných červených krajín, z ktorých je zákaz cestovania, pokiaľ to nie je z nevyhnutných dôvodov.Hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal v stredu konštatoval, že na zoznam 21 štátov okrem Ruska pridali aj Namíbiu a Seychely.V spomenutom francúzskom menoslove „červených krajín“ sa nachádzajú štáty, kde sa v ostatnom čase prudko šíria najnebezpečnejšie mutácie koronavírusu - India, Juhoafrická republika a Brazília, čo znamená, že cestujúci prichádzajúci odtiaľ do Francúzska musí zdôvodniť účel cesty, preukázať sa negatívnym testom a pobudnúť týždeň v karanténe.Tí, ktorí v čase príchodu do Francúzska z „červenej krajiny“ ešte nie sú zaočkovaní, musia ísť do karantény na 10 dní, pričom za porušenie predpisov im hrozí pokuta vo výške 1000 eur.Attal vyzval na zvýšenú ostražitosť v súvislosti s indickým variantom delta, ktorý podľa odhadov vo Francúzsku tvorí 9 až 10 percent všetkých pozitívnych prípadov.Situácia vo Francúzsku sa však v ostatných týždňoch rapídne zlepšila. Každý deň evidujú priemerne okolo 2 300 nových infekcií, čo je výrazne menej v porovnaní s dennými prírastkami na úrovni 35-tisíc v období od marca do apríla.