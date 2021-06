Vlastník zaseknutej lode Ever Given sa dohodol so správou Suezského prieplavu na finančnej kompenzácii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.6.2021 (Webnoviny.sk) - Japonský majiteľ mohutnej nákladnej lode, ktorá takmer na týždeň zablokovala Suezský prieplav a zastavila tak globálny obchod, spolu s poisťovňami dosiahli s predstaviteľmi prieplavu dohodu o finančnej kompenzácii.Žiadna zo strán bližšie nešpecifikovala obsah dohody. Suma by však mala pokryť náklady na záchrannú operáciu, financie za zastavenú dopravu v prieplave a tiež straty na poplatkoch za prechod kanálom počas týždňa, keď ho blokovala Ever Given. Správa Suezského prieplavu najprv požadovala kompenzáciu vo výške 916 miliónov dolárov, neskôr túto požiadavku znížila na 550 miliónov.Štyristo metrov dlhá a 200-tisíc ton ťažká loď sa 23. marca vzpriečila v prieplave a zasekla sa na brehu. Jej uvoľnenie okrem iného zahŕňalo flotilu silných remorkérov a bagrovacích plavidiel, ktoré odbagrovali 30-tisíc kubických metrov bahna a piesku.Cez Suezský prieplav prechádza zhruba 12 % svetového obchodu. Podľa dát časopisu Lloyd's List, ktorý sa venuje nákladnej doprave, blokáda prieplavu denne bránila preprave tovaru v hodnote viac ako 9 miliárd dolárov.(1 EUR = 1,1951 USD)