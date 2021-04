Francúzi prišli s prevratným tvrdením o Armstrongovi, v kopcoch si údajne pomáhal motorčekom v bicykli (video)

Podobnú hypotézu mal aj Voeckler

Komplicov mal všade

Hľadal gombík?

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Doping a Lance Armstrong . To sú dva pojmy, ktoré patria k sebe, a výrazne negatívne poznačili históriu modernej cestnej cyklistiky. Uplynulo už vyše osem rokov od chvíle, čo sa Američan verejne priznal k systematickému dopingu počas väčšej časti svojej kariéry.V dôsledku toho ho doživotne suspendovali a ešte predtým mu odobrali aj všetkých sedem titulov z Tour de France. Aktuálne vyplávali na povrch prostredníctvom médií ďalšie a nemenej závažné obvinenia z podvodov v podaní Lanca Armstronga.Bývalý šéf Francúzskej antidopingovej agentúry Jean-Pierre Verdy tvrdí, že Texasan na Tour de France jazdil so skrytým motorčekom vo svojom bicykli. A zapínal si ho podľa potreby najmä v náročných horských etapách, kde často totálne zničil konkurentov.Podľa Verdyho hlavným dôvodom obrovskej suverenity Američana nebol jeho krvný doping, ale práve mechanická podpora motora v jeho bicykli. Pred troma rokmi vyšiel s podobnou hypotézou aj bývalý francúzsky profesionálny cyklista Thomas Voeckler."Nebolo to EPO, čo spôsobilo hlavný rozdiel medzi Armstrongom a ostatnými. Stále mám pred sebou obrázky z horských etáp na Tour, kde zrazil na zem všetkých konkurentov. S viacerými špecialistami na doping sme sa zhodli, že takýto výkon sa nedá vysvetliť ani s krvným dopingom. Sám Armstrong vtedy vo svojej verejnej spovedi hovoril, že dopovali všetci, takže on zostáva stále najlepší...," uviedol Verdy v rozhovore pre denník Le Parisien, cituje z neho švajčiarsky web blick.ch.Otázkou zostáva, či začiatkom nového tisícročia bolo technologicky možné jazdiť v pelotóne na bicykli s motorčekom tak, aby sa na to neprišlo. Verdy tvrdí, že áno. "Lance mal komplicov všade. On miloval špeciálne zaobchádzanie a v tom spočíval jeho najväčší podvod," myslí si Verdy.Krátko po jeho obvinení sa na internete rozšírilo video, na ktorom je zreteľne vidieť ako Armstrong pravidelne siaha pod sedlo svojho bicykla ľavou rukou. "Bol to stále ten istý pohyb, akoby hľadal gombík. Niečo nebolo v poriadku. Myslím si, že použil motor," dodal Verdy.Dnes už 49-ročný Armstrong momentálne prežíva ťažké obdobie aj v súkromí. Jeho 21-ročného syna Luka nedávno zatkla polícia. Podľa americkej televíznej stanice KXAN je obvinený zo sexuálneho zneužívania 16-ročného dievčaťa. Malo sa to stať už pred troma rokmi na večierku.