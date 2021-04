VIDEO: Tatar prispel dvoma gólmi k triumfu Montrealu nad Torontom

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel dvoma gólmi k víťazstvu Montrealu nad Torontom v zápase zámorskej NHL v noci na utorok. Na konte tak má v tejto sezóne už desať presných zásahov.





Výsledky NHL:

Tridsaťročný Slovák najprv v 2. minúte otvoril skóre derby zápasu a v závere do prázdnej bránky stanovil výsledok. Canadiens ukončili Maple Leafs sériu šiestich výhier. Prvú prehru v sezóne si pripísal brankár Toronta Jack Campbell, ktorý s 11 výhrami za sebou od štartu ročníka stanovil rekord profiligy. "Toto je pre nás veľké víťazstvo. Veľmi nám pomohol aj náš brankár, ktorý predviedol dôležité zákroky v čase, keď sme to potrebovali," uviedol pre nhl.com útočník Montrealu Phillip Danault. Jake Allen zlikvidoval 23 striel hráčov Toronta.Vegas zvíťazilo na ľade Los Angeles 4:2, jednou asistenciou k tomu pomohol slovenský útočník Tomáš Jurčo. Zaznamenal tak prvý bod v tejto sezóne vo svojom druhom súboji za Golden Knights. Jurčov spoluhráč Max Pacioretty strelil 300. gól v profilge, potreboval na to 802 zápasov. Americký krídelník skóroval v presilovej hre, týmto zásahom uzatvoril konečné skóre zápasu.Nedarilo sa San Jose, ktoré doma prehralo s Anaheimom 0:4. Slovenský obranca Sharks Christián Jaroš si zapísal tri mínusové body. Hviezdou zápasu bol brankár "káčerov" Anthony Stolarz. Mal 46 úspešných zákrokov a vytvoril klubový rekord. Prekonal Jonasa Hillera, ktorý 20. decembra 2010 potreboval na čisté konto 45 zákrokov. Pre Stolarza to bol prvý shutout od 29. januára 2019, dosiahol ho vtedy v drese Philadelphie. Celkovo ich má na konte tri.V ďalšom zápase zdolala Ottawa hostí z Winnipegu 4:2. Brady Tkachuk prispel k triumfu dvoma gólmi, presadil sa aj Connor Brown. Brown skóroval už v ôsmom zápase za sebou a jeho gólová šnúra je najdlhšia v histórii klubu a jedenásta najdlhšia v NHL od sezóny 1990/1991. "Nikdy som nič také nevidel. Predtým som s ním uzavrel stávku, povedal som mu, že dá gól v trinástich zápasoch za sebou. Nikto si to nezaslúži viac ako on," uviedol Tkachuk.Detroit nečakane triumfoval na ľade silnej Caroliny 3:1, brankár "červených krídiel" Jonathan Bernier mal 37 úspešných zákrokov. Domáci Jordan Staal odohral 1000. zápas v NHL, asistoval pri jedinom góle Niederreitera. Chicago uspelo na ľade Columbusu, "čierni jastrabi" zvíťazili 4:3 po predĺžení. O ich triumfe rozhodol Brandon Hagel, ktorý skóroval po 85 sekundách extra času. Hagel zužitkoval krížnu prihrávku Kirbyho Dacha v prečíslení troch proti dvom a strelil šiesty gól v sezóne. "Tento rok mi to veľmi nešlo, takže konečne som sa presadil. Viem, že môžem v tejto lige skórovať častejšie."Útočník Colorada Nathan MacKinnon zaznamenal gól a asistenciu a výraznou mierou sa pričinil o triumf Colorada nad Arizonou 4:2. Dva góly dal jeho spoluhráč z útoku Mikko Rantanen, na konte ich má už 25 a v tabuľke strelcov sa vyšvihol na druhé miesto. Najlepší kanonier súťaže Auston Matthews nastrieľal 32 gólov. Asistenciou prispel aj Gabriel Landeskog, ktorý je tretím členom elitného útoku "lavín". "Sú to lídri nášho klubu a my ich potrebujeme. To, ako títo traja produkujú body, je veľmi pôsobivé," povedal tréner Colorada Jared Bednar.





Ottawa - Winnipeg 4:2, Montreal - Toronto 4:2 (za domácich TATAR 2+0), Columbus - Chicago 3:4 pp, Carolina - Detroit 1:3, Colorado - Arizona 4:2, Los Angeles - Vegas 2:4 (za hostí JURČO 0+1)