Francúzi sa nemaznali s výberom Gibraltáru a nasúkali mu 14 gólov, v zápase padlo niekoľko rekordov (video+foto)

19.11.2023 (SITA.sk) - Neskutočnú gólovú nádielku priniesol sobotňajší súboj kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka medzi výbermi Francúzska a Gibraltáru.V stretnutí B-skupiny v Nice sa síce očakával triumf úradujúcich vicemajstrov sveta a už istého účastníka Eura, no taká kanonáda zaskočila mnohých.Francúzi viedli už v 4. minúte 2:0 a od 18. minúte hostia dohrávali len desiati od nepriaznivého stavu 0:3. "Les Bleus" až do úplného konca nepoľavili z úsilia a napokon dosiahli nielen vlastný rekordný triumf, ale postarali sa aj o maximum v kvalifikačných bojoch o postup na ME."Celý tím hral dnes mimoriadne dobre. Tento triumf je výsledkom skvelej tímovej práce," zhodnotil trojgólový Kylian Mbappé a na jeho konte je už 46 presných zásahov v najcennejšom drese.V základnej zostave sa objavil aj mladý debutant Warren Zaire-Emery a stredopoliar parížskeho klubu Saint-Germain sa vo veku 17 rokov a 255 dní stal najmladším strelcom gólu pri medzinárodnej premiére vo francúzskej seniorskej reprezentácii.Práve jeho presný zásah na 3:0 v 16. minúte definitívne "pochoval" akékoľvek nádeje hostí na dobrý výsledok. Pri koncovke mu totiž prišliapol pravý členok obranca súpera Ethan Santos a po zásahu systému VAR dostal červenú kartu.Výber Gibraltáru v oslabení nevedel kam skôr skočiť a inkasoval ešte 11 gólov, pričom nevystrelil ani raz.Doterajším maximom výberu "krajiny galského kohúta" bolo víťazstvo 10:0 nad Azerbajdžanom z roku 1995.Gibraltár hráva oficiálne zápasy od roku 2011 a pred sobotou utrpel najvyššiu prehru v auguste 2017 v Belgicku, kde prehral 0:9.Trikrát sa v sobotu do listiny strelcov zapísal Kylian Mbappé a gól dosiahlo deväť rôznych domácich hráčov, hneď prvý gól duelu figuruje v zápise o stretnutí ako vlastný.Čiernou škvrnou celého stretnutia z domácej strany bolo iba zranenie spomenutého mladíka Zaira-Emeryho. Ten strelil gól napriek faulu súpera, členok ho však bolel natoľko, že musel striedať."Sme znepokojení, pretože členok mu pomerne rýchlo dosť opuchol. Našťastie, vyšetrenia potvrdili, že nejde o zlomeninu, ale silné podvrtnutie. Som si istý, že Warren na svoj reprezentačný debut bude spomínať vďaka gólu a nie pre niečo negatívne," prezradil kouč Didier Deschamps Okrem Mbappého a Zaira-Emeryho sa do listiny strelcov zapísali aj Marcus Thuram , Jonathan Clauss, Kinsgley Coman, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot Giroud, tridsaťsedemročný útočník AC Miláno , prišiel na ihrisko za stavu 9:0 až v 66. minúte, no v závere stihol dvoma zásahmi rozšíriť svoju bilanciu v národnom tíme na 56 gólov.Je to rekord francúzskeho reprezentačného výberu, Girouda však takmer isto v budúcnosti predstihne o trinásť rokov mladí Mbappé.Kým domáci brankár Mike Maignan bol bez práce, hosťujúci Dayle Coleing sa nemohol sťažovať na nedostatok akcie.V 82. minúte inkasoval z kopačky Mbappého gól zo 44 metrov, hviezdny útočník ním upravil na 12:0. "Brankára som sledoval asi 20 minút a veľmi často bol dosť ďaleko od bránkovej čiary. Neviem prečo to tak bolo," komentoval Mbappé.Ten má po sobote na profiúrovni na svojom konte rovných 300 presných zásahov. V seniorskej reprezentácii ich nazbieral 46, v klube Paríž Saint-Germain 227 a predtým za AS Monaco 27.