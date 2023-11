Real Madrid prišiel nielen o Eduarda Camavinga, ale aj o Viníciusa Júniora minimálne do januára (foto)

Natrhnutý sval

Istý postup

19.11.2023 (SITA.sk) - Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid utrpel poriadne straty počas novembrovej pauzy vyhradenej pre potreby národných tímov.Zranenie kolena na istý čas vyradilo z hry francúzskeho stredopoliara Eduarda Camavingu a zlé správy dostalo vedenie "bieleho baletu" aj z Brazílie.Krídelník Vinícius Júnior , ktorý sa zranil ešte vo štvrtok v zápase proti výberu Kolumbii juhoamerickej časti kvalifikácie o postup na MS 2026 , si natrhol sval v ľavej nohe a do súťažného diania už v tomto kalendárnom roku asi nezasiahne.Vedenie Realu síce nezverejnilo predpokladanú dobu liečenia jednej zo svojich ofenzívach hviezd, no podobné zranenia hráčov vyradia z hry približne na dva mesiace. Vinícius by teda mohol byť v poriadku v polovici januára 2024."Má natrhnutý dvojhlavý stehenný sval, čo ovplyvňuje aj šachu zadného stehenného svalu," uviedli predstavitelia madridského klubu.Real Madrid už má istotu postupu zo skupinovej časti Ligy majstrov do vyraďovačky, v La Lige je po trinástich kolách druhý s mankom dvoch bodov na vedúcu Gironu a náskokom dvoch bodov pred FC Barcelona.Dvadsaťtriročný Vinícius Júnior v aktuálnom ligovom ročníku strelil štyri góly, ďalšie dva pridal v pohárovej Európe.Brazílčania sú v boji o svetový šampionát zatiaľ na piatej pozícii, z piatich duelov nazbierali iba sedem bodov. V utorok v Riu de Janeiro na slávnej Maracane hostia lídra juhoamerickej kvalifikácie Argentínčanov.