Francúzi schválili sprísnenie azylového a prisťahovaleckého práva

Na ilustračnej snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 1. augusta (TASR) - Francúzsky parlament schválil v stredu definitívne kontroverzne vnímané sprísnenie azylového a prisťahovaleckého práva. Návrh zákona, ktorý podporilo 100 členov Národného zhromaždenia, pričom 25 hlasovalo proti nemu, by sa mal stať bázou pre rýchlejšie spracovanie žiadostí o azyl a tvrdý postup proti ilegálnemu prisťahovalectvu.Francúzsky prezident Emmanuel Macron a centristická vláda krajiny sledujú tvrdú líniu voči tzv. ekonomickým migrantom, ktorí nemajú právo na ochranu v krajine. Súčasne však sľubujú zlepšenie podmienok pre žiadateľov o azyl a akceptovaných utečencov. Humanitárne organizácie sa však domnievajú, že nová úprava právo na azyl oslabí.Informovali o tom svetové tlačové agentúry.Žiadosti o azyl by sa vo Francúzsku mali v budúcnosti posúdiť v priebehu šiestich mesiacov. Všetci, ktorí hľadajú ochranu v krajine, by žiadosti mali podať rýchlejšie a budú mať menej času na odvolanie voči negatívnym rozhodnutiam. Dĺžka prípadnej vydávacej väzby sa predĺži v krajine z doterajších 45 na 90 dní.Francúzsky minister vnútra Gérard Collomb v zdôvodnení sprísnenia platnej legislatívy poukazoval aj na rastúci počet žiadostí o azyl, ktorých v krajine registrovali vlani viac ako 100.000, čo predstavovalo 17-percentné zvýšenie oproti roku 2016.