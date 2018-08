Obama podporí v novembrových voľbách 81 kandidátov

Na ilustračnej snímke bývalý americký prezident Barack Obama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 1. augusta (TASR) - Americký exprezident Barack Obama podporí v novembrových voľbách celkovo 81 demokratických kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o mandáty a funkcie v 13 štátoch USA. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na jeho vyhlásenie.Obama sa rozhodol verejne podporiť viacerých uchádzačov o kreslá vo federálnom Senáte, kandidátov na guvernérov či poslancov legislatívnych zborov v niektorých štátoch. Vsadil pritom nielen na známe politické osobnosti, ale aj na nových a mladších kandidátov.Okrem iných Obama vyjadril podporu demokratickému uchádzačovi o post kalifornského guvernéra Gavinovi Newsomovi, kandidátke na guvernérku Georgie Stacy Abramsovej či afroamerickej kandidátke demokratov do administratívy štátu Iowa Deidre DeJearovej.Obamova manželka Michelle už predtým oznámila, že sa bude angažovať v nezávislej neziskovej organizácii When We All Vote, ktorá pomáha pri registrácii nových voličov.V novembrových voľbách sa v prvom rade rozhodne o tom, či si Republikánska strana prezidenta Donalda Trumpa udrží kontrolu nad oboma komorami Kongresu. Hlasovanie sa bude konať 6. novembra, teda približne v polovici mandátu súčasného šéfa Bieleho domu.Okrem celej Snemovne reprezentantov a tretiny Senátu budú voliči rozhodovať aj o 39 guvernéroch a o zložení legislatívnych zborov amerických štátov.