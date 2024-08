Francúzi v štvrťfinále zdolali Argentínu a zabojujú o medaily, tréner Mascherano je na chlapcov aj tak právom hrdý

Tréner je na zverencov hrdý

Vyrovnávajúci zásah a premenená penalta

3.8.2024 (SITA.sk) - Futbalisti Francúzska uspeli v prestížnom štvrťfinálovom zápase proti Argentíne a po výsledku 1:0 prenikli na OH 2024 do bojov o medaily. Duel rozhodol už v piatej minúte útočník Jean-Philippe Mateta. Na štadióne v Bordeaux panovala počas celého zápasu napätá atmosféra.Domáci priaznivci bučali a pískali na hráčov Argentíny pri každom dotyku s loptou. Reagovali tak škandál spojený s oslavami triumfu „Albicelestes“ na nedávnom turnaji Copa América, keď hráči juhoamerického šampióna spievali rasistické chorály zamerané na africký pôvod reprezentantov Francúzska. Po záverečnom hviezde sa na ihrisku strhla šarvátka medzi viacerými hráčmi a členmi realizačných tímov.„Myslím si, že to nebolo nutné. Hráčov sme pred zápasom i počas neho upozorňovali na to, aby si emócie držali pod kontrolou,“ povedal po zápase tréner francúzskeho olympijského futbalového tímu Thierry Henry a doplnil: „Chcel by som sa baviť ale viac o futbalových veciach. My sme ich dnes zvládli veľmi dobre a zaslúžene sme postúpili.“Argentína tak v Paríži nenadviaže na olympijské triumfy z rokov 2004 a 2008. „Dnes sme nedokázali dať gól. Vedeli sme, že to bude ťažké, že bude proti nám celý štadión. Na chlapcov som však hrdý,“ poznamenal tréner argentínskej reprezentácie Javier Mascherano , ktorý ako hráč získal v spomenutých rokoch dve zlaté medaily.Semifinálovým súperom Francúzov bude Egypt, ktorý v Marseille zvíťazil nad Paraguajom 2:1 po pokutových kopoch. „Faraóni“ boli pritom len pár minút od vyradenia, ešte v 88. minúte totiž prehrávali 0:1. Hrdinom sa stal opäť Ibrahim Adel, ktorý okrem vyrovnávajúceho zásahu pridal aj premenenú penaltu v rozstreli.V parížskom Parku Princov si postup medzi kvarteto najlepších vybojovali aj Maročania. Tí zvíťazili nad USA jednoznačne 4:0. Súperom severoafrickej krajiny bude v semifinále Španielsko, ktoré v Lyone zdolalo Japonsko.K výhre 3:0 výraznou mierou prispel dvojgólový Fermín López. Práve Španieli sú zatiaľ posledným európskym tímom, ktorý triumfoval na olympijských hrách. Futbalistom z Pyrenejského polostrova sa to podarilo v roku 1992 na domácej olympiáde v Barcelone.