Prvé olympijské zlato pre Česko. Siniaková a Macháč dosiahli to, o čo sa predtým márne snažili ich krajania

3.8.2024 (SITA.sk) - Ona zbiera grandslamové tituly v deblových súťažiach od svojich 17 rokov, on bral ešte pred rokom štvorhru len ako krajne doplnkovú disciplínu tenisu. Zatiaľ čo ona pripomína na dvorci neskrotný živel, často nadáva aj trieska raketou, on vyžaruje pokoj aj bezstarostnosť a v náročných chvíľach vie utrúsiť niečo na odľahčenie.Dvadsaťosemročná Kateřina Siniaková a o štyri a pol roka mladší Tomáš Macháč dosiahli v siedmy deň olympijských hier to, o čo sa predtým márne snažili ich krajania. V miešanej štvorhre vybojovali pre Česko prvú zlatú medailu z Hier XXXIII. olympiády v Paríži.Siniaková a Macháč vo finále zdolali čínsky pár Čang Č’-čen, Wang Sin-jü 6:2, 5:7 a 10:8 v zápasovom tajbrejku. Číňania v rozhodujúcom tajbrejku viedli 3:0 aj 8:6, ale chyby Wanga ich napokon stáli víťazstvo a olympijské zlato. Po voleji Číňanky ďaleko za základnú čiaru nasledujú prvé chvíle českej radosti z premeneného mečbalu."Bol to veľmi náročný a stresujúci zápas. Bolo to pre mňa veľmi emocionálne, najmä keď nám pustili hymnu a rozplakala som sa. To sa nám tenistom zvyčajne nestáva," skonštatovala Kateřina Siniaková podľa iDnes.cz."Bojím sa, aby ma niekto nezobudil zo sna. Teším sa na to, až prinesieme domov medaily. To sú tie veci, pre ktoré robíme šport," rozcítil sa Tomáš Macháč. Po sprievodnú pikantériu českého zlata v mixe netreba chodiť ďaleko.Siniaková a Macháč od roku 2021 tvorili pár v súkromí a rozišli sa až tesne pred olympijskými hrami. Niektorým novinárom na ich tlačovke po olympijskom triumfe logicky napadla otázka, či je to naozaj pravda a či svoj rozchod len tak nehrajú pred svetom."To je osobná vec. Máme radi, keď ste zmätení," zareagovala Siniaková a Macháč s dávkou irónie na webe sport.cz dodal: "My sme takí profesionáli, že sme sa radšej rozišli, aby sme sa mohli naplno sústrediť na tenis a medailu. A podarilo sa..." Siniaková už len súhlasne dodala: "Krásne povedané!"Siniaková je svetová extratrieda vo štvorhre, aktuálna svetová dvojka v renkingu WTA. Na konte má deväť grandslamových titulov, z toho dva pridala úplne nedávno po boku amerických hráčok. S Coco Gauffovou ovládla Roland Garros a s Taylor Townsendovou Wimbledon.Po návrate na antukové dvorce Rolanda Garrosa do Paríža síce medailu vo štvorhre s Barborou Krejčíkovou nezískala, ale vynahradila si to v mixe. "Mám rada štvorhru. A v čom som dobrá? Asi v reflexoch pri sieti. Mám tam dobrý prehľad, viem zahrať uhly, ktoré sú občas aj nečakané," uviedla Siniaková.Macháč dosiahol prvý úspech vo štvorhre až v januári tohto roku, keď sa po boku Číňana Čang Č’-čena prebojoval do semifinále na Australian Open. Teraz toho istého Číňana pripravil o olympijské zlato v Paríži."Aj mi ho bolo na konci trochu ľúto, nezaslúžil si tie chyby v závere. Možno šiel na veľké riziko," prejavil Macháč súcit so súperom. Okrem olympijského triumfu v mixe sa prebojoval aj do semifinále štvorhry a s Adamom Pavláskom ho ešte v sobotu čaká súboj o bronzové medaily proti americkému duu Taylor Fritz "Nechápem rovnako ako vy, čo sa to so mnou deje," odpovedal Macháč na otázku českého redaktora, čomu pripisuje svoj výkonnostný skok v debli. Po chvíli však dodal na vysvetlenie: "Myslím si, že mi veľmi pomohol práve čínsky parťák Čang. S ním na dvorci som sa začal cítiť uvoľnenejšie. Predtým som chcel až veľmi víťaziť." A čo na to Siniaková? "Jednoznačne by mal zmeniť tenisovú disciplínu," zasmiala sa Siniaková na adresu expartnera.