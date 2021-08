Francúzi zvolali dve stovky protestov proti zdravotným certifikátom

Vo Francúzsku už po siedmu sobotu ľudia protestovali proti zdravotným certifikátom očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 . V krajine na sobotu zvolali zhruba 200 protestov, z toho štyri v Paríži. Účasť však bola nižšia ako počas predošlých víkendov.

29.8.2021 (Webnoviny.sk) -Na protesty v sobotu podľa agentúry AP prišli ľudia z rôznych spoločenských tried i vekových kategórií. Boli medzi nimi i pracovníci v zdravotníctve, ktorí sa musia do polovice septembra nechať zaočkovať.Francúzske médiá s odvolaním sa na ministerstvo vnútra informovali, že po celom Francúzsku protestovalo menej ako 158 580 ľudí. Pred týždňom to pre porovnanie bolo 175 500.Zdravotné certifikáty, ktoré ukazujú, že ich držitelia sú plne očkovaní, zotavili sa z COVID-19 alebo mali nedávno negatívny test, sú potrebné pre vstup do reštaurácií, múzeí, športových arén a ďalších zariadení. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že väčšina Francúzov ich podporuje.Zdravotnícke úrady v sobotu informovali, že najmenej jednu dávku vakcíny proti koronavírusu dostalo takmer 72 percent francúzskych obyvateľov. Plne zaočkovaných je 64,5 percenta populácie.