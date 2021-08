Tipy, ako na jednoduché a bezpečné zazimovanie jazierka

Koniec koncov, voda v blízkosti domu má na psychický stav človeka priaznivý vplyv. Majitelia záhradných jazierok na svojej záhrade si však uvedomujú aj to, koľko údržby si taký prvok vyžaduje. A jedným z hlavných bodov tejto údržby je správna príprava nádrže na zimu.

Vodná hladina by mala byť čistá

Pred príchodom prvých chladných a mrazivých dní musí byť jazierko dokonale čisté. Musíte ho teda zbaviť nielen trávy, zvyškov rastlín a popadaného lístia zo stromov, ale aj rias. Mechanické odstránenie je možnosť číslo jedna. V dokonalom stave vodnej hladiny jazierka by vám mohli ale pomôcť aj špeciálne štartovacie baktérie do jazierka, ktoré zabránia vzniku rias a postarajú sa o bezproblémové prenikanie svetla do vody.

Nezabudnite na mrazy

Správne zazimovanie jazierka závisí nielen od jeho čistoty, veľkosti a obsahu, ale aj objemu. Množstvo vody, ktoré v nádrži cez zimu zostane, zasa ovplyvňuje poloha jazierka:

ak je rybník v jednej rovine so zemou, nie je vodu potrebné vypúšťať;

v miernej nadmorskej výške by ale mala byť hladina vody znížená na úroveň zeme. Tiež nebude pred nástupom chladného počasia nadbytočné umiestniť do nádrže 2-3 guľatiny, pretože tieto položky môžu tlak ľadu na steny plastovej, ale aj betónovej formy jazierka eliminovať na minimu. Všetky prvky zariadení, ktoré nie sú odolné voči zime, medzi ktoré patria napríklad filtre, fontánové dýzy, hadice a iné, na zimu rozoberte a počas chladného počasia uložte do suchej miestnosti.

Používajte správnu techniku izolácie

Veľké vodné plochy, v ktorých musia prezimovať nielen rastliny, ale aj ryby, si budú vyžadovať určitú mieru izolácie pred chladom. V závislosti od klimatických podmienok môže byť umelý rybník izolovaný slamenými rohožami umiestnenými pozdĺž okrajov nádrže.

Počas silného chladného počasia môže byť slama položená na ľad, ale nie dlho, pretože všetky živé tvory vo vode potrebujú aj svetlo (na rovnaké účely sa hladina rybníka systematicky čistí od snehu). Môžete tiež použiť špeciálnu izolačnú plachtu, netkanú textíliu alebo iné materiály, s ktorých obsluhou nie je nijaký problém.

Čisté a dobre chránené jazierko sa vám potom na jar odvďačí svojou nevšednou krásou. Tak na to myslite a na zazimovanie v tomto období túto vodnú nádrž pomaly pripravte.

Zdroj obrázka: Kuiper/Shutterstock.com