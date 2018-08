Francúzky na sociálnych sieťach zdieľajú skúsenosti s obťažovaním

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 3. decembra (TASR) - Mladá Francúzka, ktorá sa nedávno stala symbolom boja proti sexuálnemu obťažovaniu v uliciach miest, kritizuje novoprijatý zákon sprísňujúci postihy za podobné správanie sa na verejných miestach a v dopravných prostriedkoch. Podľa nej je zákon nedostatočný a nepovedie k potlačeniu tohto rozšíreného javu.Zákon, ktorý trestá sexuálne obťažovanie na verejných miestach, schválili poslanci Národného zhromaždenia v stredu. V utorok ho odobril francúzsky Senát.Za ponižujúce, nepriateľské alebo urážlivé poznámky, správanie a konanie na uliciach a verejnej doprave zákon zavádza pokuty vo výške 90-750 eur. Stanovuje aj tresty za stalking. Okrem toho nový právny predpis kvalifikuje pohlavný styk medzi dospelým a dieťaťom mladším ako 15 rokov ako znásilnenie.Obeť posledného medializovaného prípadu obťažovania na ulici, Marie Laguerrová (22), v rozhovore AP uviedla, že na to, aby tento zákon bol efektívny, by polícia musela byť všade a odhaľovať jeho porušenie. Laguerrová sa domnieva, žeje výchova.Parížanka Laguerrová sa koncom minulého týždňa pri návrate stala terčom obťažovania, keď na ňu okoloidúci muž pohvizdoval, gestikuloval a mal nemiestne poznámky. Keď sa slovne ohradila, použijúc vetu– v preklade:muž po nej hodil popolník, ktorý schmatol zo stola záhradnej kaviarne, a následne ju udrel do tváre. Ich incident zachytila bezpečnostná kamera.Po tomto útoku sa časť hostí kaviarne útočníkovi postavila - jeden muž si na obranu dokonca vzal aj stoličku. Útočníkovi sa z miesta incidentu podarilo uniknúť.Majiteľ kaviarne poskytol Laguerrovej záznam incidentu z bezpečnostných kamier. Mladá žena ho následne zverejnila na sociálnych sieťach, kde jej ľudia vyjadrujú solidaritu. Incident vyšetruje polícia.Aj pod vplyvom tohto incidentu teraz Francúzky na sociálnych sieťach ešte aktívnejšie zdieľajú svoje zážitky - ich príspevky sa objavujú s hashtagom #BalanceTonPorc (NabonzujSvojePrasa).Vláda francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona sa snažila presadiť zmeny v zákone sprísňujúcom postihovanie sexuálneho obťažovania na uliciach a v dopravných prostriedkoch aj pod vplyvom hnutia #MeToo, čo bola reakcia na aféru vplyvného amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina.Vo Francúzsku prijatý zákon by mal nadobudnúť platnosť v septembri.