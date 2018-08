Rokovanie strán bojujúcich v Jemene sa má konať 6. septembra v Ženeve

Jemenskí vojaci, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. augusta (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths oznámil, že v snahe obnoviť mierový proces pozval strany bojujúce v Jemene na rokovanie, ktoré sa uskutoční 6. septembra v Ženeve.Jemen, jedna z najchudobnejších krajín arabského sveta, sa už štyri roky zmieta vo vojnovom konflikte medzi vládou podporovanou Saudskou Arábiou a povstalcami, ktorí dostávajú pomoc od Iránu.K obnoveniu mierových rokovaní by malo dôjsť po dvojročnej prestávke. Predchádzajúce kolo rokovaní sa konalo v Kuvajte, pripomenul Griffiths v noci na piatok na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku.Griffiths sa začiatkom mesiaca stretol s predstaviteľmi oboch bojujúcich strán.Ako uviedla agentúra AP, OSN sa momentálne snaží zabrániť ďalšiemu zintenzívneniu bojov o západojemenské mesto Hudajda, ktoré je pod kontrolou šiitských povstalcov, známych ako húsíovia, podporovaných Iránom.Jemenské vládne sily podporované koalíciou vedenou Saudskou Arábiou i Spojenými arabskými emirátmi začali ofenzívu na dobytie mesta v júni. Odvtedy obsadili letisko a postupujú k prístavu, cez ktorý prúdi do krajiny približne 80 percent tovaru a pomoci. Koalícia obviňuje Irán z toho, že cez tento prístav dodáva povstalcom zbrane, čo ale Teherán odmieta.Humanitárne organizácie varujú, že táto ofenzíva môže mať ničivé následky pre obyvateľstvo, ktoré je už na pokraji hladomoru.Humanitárny koordinátor OSN John Ging varoval, že v prípade zintenzívnenia bojov v provincii Hudajda neexistuje žiadny núdzový plán na ochranu civilistov.