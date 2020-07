Francúzovi za zneužívanie indonézskych detí hrozila kastrácia alebo poprava, spáchal samovraždu

Tip od obyvateľov

Za odmietnutie bitka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.7.2020 (Webnoviny.sk) - Francúz obvinený zo sexuálneho zneužitia viac ako 300 indonézskych detí spáchal vo väzbe samovraždu Francoisa Camilla Abella našli v piatok ležať v jeho cele s drôtom okolo krku a previezli ho do nemocnice.V sobotu bol jeho stav stabilizovaný, no zhoršil sa a v nedeľu večer zomrel, uviedol hovorca polície v Jakarte Yusri Yunus. "Jeho stav bol stabilizovaný, ale potom sa zhoršil pre poškodenie mozgu v dôsledku nedostatku kyslíka po pokuse o samovraždu," vysvetlil hovorca.Šesťdesiatpäťročného Abella zatkli minulý mesiac v hotelovej izbe, kde ho našli s dvoma nahými dievčatami. Polícia konala na základe tipu obyvateľov, ktorí podozrievali cudzinca z nezákonnej činnosti.Vo štvrtok šéf jakartskej polície Nana Sudjana na tlačovej konferencii, kde bol prítomný aj Abello, uviedol, že vyšetrovatelia našli v jeho počítači videá s nezákonnými sexuálnymi aktmi s 305 deťmi vo veku 10 - 17 rokov.Policajt tiež potvrdil, že muž s nimi nespolupracoval a odmietol im prezradiť heslá chrániace programy v jeho počítači.Väčšina obetí pochádzala z ulice, pričom Francúz ich nalákal na prácu v modelingu. Za sexuálne služby im platil od 250-tisíc do jedného milióna rupií (v prepočte približne od 15 do 61 eur) a deti, ktoré ho odmietli, zbil. Polícia stále vyšetruje, či muž tiež pred smrťou svoje obete ekonomicky nezneužíval na sociálnych sieťach a iných internetových platformách.Abello čelil maximálnemu trestu v podobe chemickej kastrácie alebo zastrelenia popravčou čatou, uviedol Yunus.