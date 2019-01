Francúzska ekonomika vzrástla viac, ako sa očakávalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 30. januára (TASR) - Francúzska ekonomika v poslednom štvrťroku 2018 vzrástla viac, ako sa očakávalo. Vďačí za to exportu, ktorý pomohol vykompenzovať spomalenie spotrebiteľských výdavkov v dôsledku protivládnych protestov. Ukázali to predbežné údaje štatistického úradu INSEE.Hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej ekonomiky eurozóny sa v posledných troch mesiacoch 2018 zvýšil o 0,3 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, informoval INSEE.Analytici pritom odhadovali, že výkon francúzskej ekonomiky v období október-december 2018 stúpol medzikvartálne len o 0,1 %.Za celý minulý rok tak francúzska ekonomika vzrástla o 1,5 %, čo je slabší výsledok, než s akým počítala vláda vo svojej prognóze, podľa ktorej sa mal HDP zvýšiť o 1,7 %. A tiež spomalenie oproti roku 2017, keď ekonomika vzrástla o 2,3 %.Môže za to fakt, že sa rast výdavkov domácností, čo je tradičný motor francúzskeho hospodárstva, vo 4. štvrťroku zastavil, keďže Paríž zaznamenal najhoršie násilnosti v uliciach od protestov študentov v roku 1968. Na ilustráciu, v predchádzajúcom 3. kvartáli stúpli spotrebiteľské výdavky o 0,4 %.Firemné investície tiež prudko spomalili, keďže v poslednom štvrťroku 2018 vzrástli iba o 0,3 % po zvýšení o 1,7 % v predchádzajúcom 3. kvartáli. A zároveň dôvera podnikateľov sa strmo prepadla pre nepokoje, ktoré prinútili mnohé obchody v Paríži, aby ostali zatvorené.Koniec roka však priniesol prudký nárast exportu, a to o 2,4 %. Ten prekonal aj zvýšenie dovozu o 1,6 %.Za celý minulý rok stúpol export o 3,1 % a import sa zvýšil o 1,1 %. Zahraničný obchod tak prispel k celkovému rastu ekonomiky o 0,2 percentuálneho bodu.