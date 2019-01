V ECAV môže vzniknúť hlboký rozkol, myslí si generálny biskup I. Eľko

Na snímke zľava je biskup Západného dištriktu Ján Hroboň, v strede generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko a sprava Ján Brozman, generálny dozorca. Foto: Eva Bachletová Foto: Eva Bachletová

Bratislava 30. januára (TASR) – V Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku môže vzniknúť hlboký rozkol, myslí si to nový generálny biskup ECAV Ivan Eľko. Podľa jeho slov ECAV prežíva krízu vzťahov, uviedol to v utorok (29.1.) na stretnutí s novinármi.povedal Eľko. Nové vedenie ECAV za to viní najmä Asociáciu slobodných zborov ECAV na Slovensku, ktorá vznikla na konci roka 2018.povedal generálny biskup.Eľko poznamenal, že sa s iniciátormi asociácie chcel stretnúť.poznamenal generálny biskup. Zároveň tvrdí, že s týmito ľuďmi sa môže nové vedenie ECAV rozprávať, avšak podľa jeho slov to už žiadny význam mať nebude.vysvetlil.Biskup Západného dištriktu ECAV Ján Hroboň túto situáciu nevníma až tak dramaticky ako generálny biskup.uviedol.Zbor evanjelických biskupov k situácii v ECAV napísal pastiersky list, ktorý sa čítal v kostoloch uplynulú nedeľu (27.1.). V liste sa uvádza, žeuvádza sa v liste. Biskupi okrem iného uviedli, že títo ľudia šíria strach z toho, aké defekty bude mať onedlho ECAV.Asociácia slobodných zborov ECAV vo svojom vyhlásení uviedla, že pastiersky list je namiesto duchovného posolstva koncipovaný ako zastrašovanie cirkevných zborov, ktoré vstúpili alebo by chceli vstúpiť do novovzniknutej asociácie. V stanovisku sa píše, že asociácia vznikla koncom minulého roka ako nepolitické a nezávislé záujmové združenie evanjelických právnických osôb zo spontánnej iniciatívy a potreby cirkevných zborov ECAV na Slovensku.uvádza sa v stanovisku.píše sa v stanovisku. V asociácii sa združujú všetky cirkevné zbory, ktoré