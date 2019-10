Francúzska firma dováža v Paríži balíky bez emisií pomocou firmy zo SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. októbra (TASR) – Francúzska spoločnosť Chronopost dováža balíky v Paríži bez emisií aj s pomocou 400 elektrických dodávok slovenskej firmy Voltia. Tieto dodávky by mali byť do polovice roka 2020 nasadené aj v ďalších veľkých francúzskych mestách.Francúzska spoločnosť, ktorá sa zaoberá expresnou dodávkou balíkov s hmotnosťou do 30 kilogramov, je súčasťou skupiny La Poste. Firma predstavila svoju novú bezemisnú flotilu na podporu čistej a udržateľnej mobility. Objednala si 400 vozidiel Nissan e-NV200 s konverziou Voltia na doplnenie 100 % elektrickej flotily na bezemisný rozvoz balíkov v rámci Paríža.poznamenal spoluzakladateľ a konateľ spoločnosti Voltia Juraj Ulehla s tým, že motiváciou je, aby bola elektromobilita dostupná pre všetkých.Poslaním firmy je podľa jeho slov podpora spoločností nielen v oblastiach e-commerce a logistiky v boji proti klimatickým zmenám.myslí si Ulehla.